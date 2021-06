Le président Biden rencontre Boris Johnson au sommet du G-7

Lors d’un appel avec des journalistes jeudi, de hauts responsables de l’administration ont souligné l’importance du choix de Biden du Royaume-Uni pour sa première visite à l’étranger et de la rencontre avec Johnson comme sa première avec un dirigeant étranger à l’étranger. Les deux pays partagent des intérêts de sécurité communs, une dimension économique – les États-Unis considèrent la Grande-Bretagne comme leur plus grand partenaire d’investissement et leur quatrième partenaire commercial – et un engagement envers les valeurs démocratiques, ont déclaré les responsables.