Le président Biden reconnaît le mois de la fierté LGBTQ et appelle le Congrès à adopter la loi sur l’égalité

LE PRÉSIDENT BIDEN RECONNAÎT LE MOIS DE LA FIERTÉ

Le président Biden a publié une déclaration le mardi 1er juin concernant le mois de la fierté 2021.

« La fierté est le moment de rappeler les épreuves que la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer (LGBTQ+) a endurées et de se réjouir des triomphes d’individus pionniers qui ont courageusement combattu – et continuent de se battre – pour une pleine égalité » Biden a écrit.

Il a appelé le Congrès à adopter la loi sur l’égalité.

La loi sur l’égalité « fournirait des protections anti-discrimination cohérentes et explicites pour les personnes LGBTQ dans les domaines clés de la vie, y compris l’emploi, le logement, le crédit, l’éducation, les espaces et services publics, les programmes financés par le gouvernement fédéral et le service de jury », selon le Human Rights Campagne.