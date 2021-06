Le président Biden reconnaît le mois de la fierté LGBTQ et appelle le Congrès à adopter la loi sur l’égalité

LA POLICE INTERDITE DE FIERTÉ

Le NYC Pride et le Center on Colfax ont annoncé en mai 2021 qu’ils n’autoriseraient plus les policiers à participer aux défilés en uniforme.

« Bien que nous apprécions nos relations avec les forces de l’ordre et que nous souhaitons continuer à construire une communauté plus sûre pour tous les Coloradans, nous pensons que nous devons prendre position », a déclaré le Center on Colfax dans un communiqué.

« NYC Pride cherche à créer des espaces plus sûrs pour les communautés LGBTQIA+ et BIPOC à un moment où la violence contre les groupes marginalisés, en particulier le BIPOC et les communautés trans, continue de s’intensifier », a déclaré Heritage of Pride.