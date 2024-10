Le président Biden rallie les membres du syndicat pour voter pour Harris lors de sa visite à Pittsburgh

Le président Joe Biden se présente pour la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidence, à la salle syndicale LIUNA du centre-ville de Pittsburgh, le 26 octobre 2024 (Photo d’Abigail Hakas pour le Capital-Star)

PITTSBOURG – Le président Joe Biden s’est entretenu avec les membres de l’Union internationale des travailleurs d’Amérique du Nord le 26 octobre lors d’une visite au centre-ville de Pittsburgh, l’une des dernières d’une longue série de visites très médiatisées pour la campagne de la vice-présidente Kamala Harris.

Il a célébré l’audience des syndicalistes, ajoutant que son père prêchait sur l’importance du travail.

« Mon père disait : ‘Joey, un travail, c’est bien plus qu’un salaire. Il en va de votre dignité. C’est une question de respect. Il s’agit de votre place dans la communauté. Il s’agit de la façon dont les gens vous traitent et vous regardent », a déclaré le président Biden.

Le président Biden a fait la une des journaux l’année dernière en devenant le premier président en exercice à comparaître sur une ligne de piquetage dans le Michigan lorsqu’il a rejoint les travailleurs dans la grève des Travailleurs unis de l’automobile contre le constructeur de General Motors, Ford et Chrysler, Stellantis.

« Lorsque les syndicats s’améliorent, qu’est-ce que cela fait pour le reste de l’économie ? Tout le monde fait mieux », a-t-il déclaré au public de Pittsburgh.

Il a souligné l’impact que les travailleurs ont eu sur l’Amérique.

« Ce n’est pas Wall Street qui a construit l’Amérique, c’est la classe moyenne qui a construit l’Amérique », a-t-il déclaré. « Et vous avez construit la classe moyenne. »

Le président général de la LIUNA, Brent Booker, a présenté le président Biden, soulignant l’apparition du président Biden sur la ligne de piquetage comme le signe d’un programme pro-travailleurs et se décrivant comme un « démocrate de Joe Biden ».



« Je n’aurais jamais imaginé que ce serait ainsi que je me définirais moi-même et ma politique, car je ne pouvais imaginer qu’un président fasse ce que ce président a fait », a déclaré Booker. « Laissez-moi vous dire que Joe Biden est un ouvrier. Il est l’un des nôtres.

Biden a parfois ciblé Trump, le qualifiant de « perdant en tant que candidat » et de « perdant en tant qu’homme », et affirmant que Trump « n’a aucun caractère ».

« Il s’en fout des travailleurs syndiqués, ou de tout autre travailleur d’ailleurs », a déclaré Biden. « Il est dans l’intérêt des travaillistes de vaincre Donald Trump plus que toute autre course à laquelle vous avez participé aussi longtemps que l’un d’entre vous est en vie. »

Le porte-parole de la campagne Trump, Kush Desai, a répondu à la déclaration du président Biden en soulignant le fort soutien de Trump parmi les membres du syndicat des Teamsters. Selon un récent sondage, environ 65 % des membres des Teamsters de Pennsylvanie ont déclaré que le syndicat devrait soutenir Trump.

« Des membres syndicaux de base à travers la Pennsylvanie, y compris une majorité de Teamsterssoutiennent le président Trump parce qu’ils savent très bien quel candidat dans cette course a apporté la paix, la prospérité et la stabilité aux travailleurs américains et quel candidat les a laissés à la merci d’une inflation historique et d’une immigration illégale illimitée », a déclaré Desai.

Les campagnes de Harris et de l’ancien président Trump ont fait des efforts pour convaincre les électeurs de Pittsburgh ; Le président Biden s’est rendu à Pittsburgh pour la dernière fois en septembre lors d’un Rassemblement pour la Fête du Travail aux côtés de Harrisancien président Barack Obama les électeurs ont rallié pour Harris le 10 octobre et l’ancien président Donald Trump assisté à un match des Steelers le 20 octobre.

Biden a déclaré qu’il avait choisi Harris parce qu’elle avait «l’épine dorsale d’une baguette» et a fait l’éloge des femmes américaines et de sa sœur Valerie Biden Owens, qui a joué un rôle influent dans ses nombreuses campagnes politiques, y compris la gestion de sa campagne au Sénat et de ses deux premières candidatures présidentielles.

« Ils peuvent faire tout ce que n’importe qui peut faire, y compris être président des États-Unis d’Amérique », a-t-il déclaré.

Biden a exhorté le public à appeler ses amis indécis et à les encourager à voter pour Harris. Alors qu’il terminait son discours, la foule a scandé « Votez ».

Lorsque Air Force One a atterri à Pittsburgh, le président Biden a été accueilli par le sénateur américain John Fetterman (démocrate de Pennsylvanie) qui l’a arrêté pour une photo de groupe avec l’ancien directeur du comté d’Allegheny, Rich Fitzgerald, et d’autres.

Il s’est rendu dans un bureau extérieur pour parler à des banquiers téléphoniques bénévoles du comité mixte de formation des apprentis du comté d’Allegheny, leur apportant des pizzas de Fiori’s Pizzaria.

« Nous allons gagner la Pennsylvanie », leur a-t-il dit avant de lever le poing en l’air.

La Pennsylvanie est un État crucial sur le champ de bataille pour cette élection avec 19 voix électorales à gagner. Sondage récent montre Harris avec un léger avantage dans l’État, mais au coude à coude avec Trump dans tout le pays.

