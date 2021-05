Le président Biden publie les déclarations de revenus fédérales 2020

WASHINGTON – Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont déclaré avoir gagné 607336 $ l’année dernière et payé 157414 $ d’impôt fédéral sur le revenu, selon les déclarations de revenus fédérales de 2020 rendues publiques lundi, une baisse des revenus par rapport à l’année précédente.

La Maison Blanche a publié les déclarations de revenus des Bidens et celles du vice-président Kamala Harris et du deuxième monsieur Doug Emhoff, coïncidant avec le délai prolongé de lundi pour payer les impôts fédéraux sur le revenu.

La transparence rétablit une tradition de la Maison Blanche qui a été brisée par l’ancien président Donald Trump, qui a refusé de publier ses déclarations de revenus en tant que président. Cela marque la 23e année des déclarations de revenus publiées par Biden.

« Je m’attendrais à ce que nous continuions à publier les déclarations de revenus du président », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors de la conférence de presse de lundi, « comme cela devrait être prévu par chaque président des États-Unis. »

Les Bidens, qui ont déposé leurs déclarations de revenus conjointement, avaient un taux d’imposition fédéral effectif de 25,9%. Le taux moyen pour tous les Américains est de 14,6%.

Les Bidens ont également déclaré avoir payé 28 794 $ en impôt sur le revenu du Delaware dans des déclarations de revenus distinctes des États rendues publiques. En outre, Jill Biden a publié sa déclaration de revenus en Virginie, déclarant avoir payé 443 $ d’impôt sur le revenu en Virginie.

Suite:Mises à jour en direct des élections de 2020: Biden libère les impôts avant le débat avec Trump; l’avocat demande à Michael Flynn de ne pas obtenir de pardon

Harris et Emhoff ont déclaré un revenu brut ajusté fédéral de 1695225 $ en 2020 et ont payé 621893 $ en impôt fédéral sur le revenu, ce qui correspond à un taux d’imposition fédéral effectif de 36,7%.

Les déclarations de revenus de 2020 couvrent une période pendant laquelle Biden était candidat à la présidence et Harris, alors sénateur américain de Californie, faisait campagne en tant que vice-président de Biden.

Plus du tiers des revenus déclarés par les Bidens, soit 252 035 $, provenait des pensions et des rentes. Les Bidens ont gagné 212 681 $ supplémentaires de Giacoppa Corp., une société formée par les Bidens. Le couple a déclaré 45 836 $ en prestations de sécurité sociale et 12 861 $ du Northern Virginia Community College, où Jill Biden enseigne l’anglais.

Les Bidens ont déclaré avoir fait un don de 30 704 $ à des organisations caritatives en 2020, totalisant 5,1% de leurs revenus. Leur plus grande contribution caritative, 10000 $, a été versée à la Fondation Beau Biden, un organisme de bienfaisance nommé en l’honneur du défunt fils du président qui se consacre à garantir que les enfants sont à l’abri de la maltraitance. Biden a fait don de 5000 dollars chacun à la banque alimentaire du Delaware et à la Fondation de l’Association internationale des pompiers et de 1000 dollars à St.Joseph on the Brandywine, l’église catholique que lui et la première dame fréquentent régulièrement à Wilmington, Delaware.

En 2019, Biden a payé 287693 $ en impôts fédéraux sur le revenu et a déclaré un revenu brut ajusté de 985233 $. La campagne Biden a publié les déclarations de revenus de 2019 quelques heures avant son premier débat avec Trump en septembre.

Harris et Emhoff ont payé 125 004 $ en impôt sur le revenu californien en 2020, et Emhoff a payé 56997 $ en impôt sur le revenu du district de Columbia, selon les déclarations de l’État également publiées. Le deuxième couple a déclaré avoir payé 27006 $ à des œuvres de bienfaisance en 2020, soit 1,6% de leur revenu total.

Suite:Comment les impôts de Trump au cours de sa première année au pouvoir se comparent à ceux des autres présidents

Trump a refusé de divulguer ses dossiers fiscaux lorsqu’il s’est présenté à la présidence en 2016 et pendant les quatre années où il était au pouvoir, brisant une tradition de 40 ans selon laquelle les présidents partageaient leurs déclarations de revenus avec le public sous une forme ou une autre. Trump a utilisé l’excuse qu’il ne pouvait pas les révéler en raison d’un audit effectué par l’Internal Revenue Service. Un audit n’empêche cependant pas un président de publier ses archives.

Le New York Times a déclaré en septembre dernier qu’il avait obtenu des copies des dossiers fiscaux de Trump, qui montraient qu’il n’avait payé que 750 dollars d’impôts fédéraux sur le revenu des particuliers en 2016 et 2017 et aucun impôt sur le revenu au cours de 10 des 15 années précédentes. Les archives ont également montré que Trump était en proie à des centaines de millions de dettes personnelles qui viendraient à échéance dans les quatre prochaines années, selon le journal.

Trump a rejeté le rapport comme étant «de fausses nouvelles» et a affirmé, sans présenter de preuves, qu’il avait payé des impôts.

Joey Garrison et Michael Collins couvrent la Maison Blanche. Rejoignez Garrison sur Twitter @joeygarrison et Collins @mcollinsNEWS.