Le président Biden prononce un discours sur le rapport sur l’emploi de septembre

Le président Joe Biden devrait s’exprimer sur le rapport sur l’emploi publié vendredi matin, qui montre une croissance positive de l’économie au cours du mois dernier.

La masse salariale non agricole a augmenté de 336 000 en septembre, bien au-dessus de l’estimation consensuelle du Dow Jones de 170 000 et de plus de 100 000 de plus que le mois précédent, selon le Département du Travail a déclaré vendredi.

Le taux de chômage s’est élevé à 3,8%, contre 3,7% prévu.