Le président Biden prolongera l’allégement hypothécaire et l’interdiction des saisies immobilières jusqu’en juin

WASHINGTON – Le président Joe Biden prolonge de trois mois l’interdiction des saisies immobilières pour les prêts hypothécaires financés par le gouvernement fédéral et étend un programme d’allégement hypothécaire dans le but de stabiliser la crise de l’accessibilité du logement dans le pays au milieu de la pandémie COVID-19.

Le moratoire de forclusion devait expirer le 31 mars et sera en place jusqu’au 30 juin. C’est la deuxième fois que Biden prolonge l’interdiction après avoir utilisé l’une de ses actions exécutives du premier jour pour repousser une fin précédente du 31 janvier. Date.

L’administration Biden prolongera également la fenêtre d’inscription pour demander une abstention de paiement hypothécaire – qui permet aux emprunteurs de suspendre ou de réduire les paiements hypothécaires – jusqu’au 30 juin. Ce programme devait également se terminer en mars.

À la suite d’une troisième action, le gouvernement fédéral autorisera désormais les emprunteurs à reporter les versements hypothécaires de six mois supplémentaires. Les propriétaires admissibles doivent être inscrits à un plan d’abstention avant la fin juin.

Il existe actuellement 11 millions de prêts hypothécaires garantis par le gouvernement fédéral dans tout le pays. Environ 2,7 millions de propriétaires sont inscrits à des plans d’abstention du COVID-19.

Dans un communiqué, la Maison Blanche a déclaré que Biden s’était engagé à protéger la propriété du logement et la stabilité du logement pendant la pandémie, qualifiant les programmes prolongés d’abstention et de saisie « une étape importante vers la construction de communautés plus fortes et plus équitables.

La Maison Blanche a déclaré que les protections étendues visent en partie à donner la priorité aux communautés de couleur les plus durement touchées par la pandémie. Les propriétaires de couleur représentent une part disproportionnée des propriétaires de maison avec des prêts en souffrance ou des plans d’abstention.

Cependant, les actions de mardi ne concernent pas le moratoire fédéral des Centers for Disease Control and Prevention sur les expulsions pour non-paiement de loyer. Ce moratoire expirera également le 31 mars. Environ un tiers de tous les Américains, soit environ 107 millions de personnes, sont des locataires.

L’administration Biden a rencontré des parties prenantes pour évaluer les prochaines étapes de la politique d’expulsion, selon un responsable de la Maison Blanche, mais n’a pas fourni de détails supplémentaires.

Les mesures de forclusion et de prévention des expulsions sont antérieures à l’administration Biden. L’ancien président Donald Trump a prolongé pour la dernière fois le moratoire sur les saisies financées par le gouvernement fédéral en août. Par le biais du CDC, Trump a lancé en septembre un moratoire de quatre mois sur les expulsions pour les locataires incapables d’effectuer des paiements.

Dans le projet de loi d’allègement COVID-19 de 1,9 billion de dollars de Biden, qu’il pousse le Congrès à adopter dans les semaines à venir, le président a proposé un fonds d’aide aux propriétaires de 10 milliards de dollars qui fournirait aux États une assistance fédérale pour aider les propriétaires à payer leurs hypothèques et les coûts des services publics.

L’Agence fédérale de financement du logement, qui supervise Fannie Mae et Freddie Mac, a émis la semaine dernière une prolongation d’abstention de trois mois aux emprunteurs. Selon la Maison Blanche, les actions couvrent collectivement 70% des prêts hypothécaires existants pour les maisons unifamiliales. Aucun ne s’applique aux 30% des prêts hypothécaires qui sont de propriété privée.

Plus de 10 millions d’adultes vivent dans un ménage qui n’est pas rattrapé par les paiements hypothécaires, selon le Center on Budget and Policy Priorities, citant le Pulse Survey du US Census Bureau.

Les actions de mardi sont menées grâce à un effort coordonné des départements américains du logement et du développement urbain, des anciens combattants et de l’agriculture. Les propriétaires et les locataires peuvent en savoir plus sur les options de secours et les délais disponibles sur consumerfinance.gov/housing.

