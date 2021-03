WASHINGTON – Le président Biden, sous une pression intense pour donner un excès de vaccins contre les coronavirus aux pays dans le besoin, a décidé vendredi de remédier à la pénurie mondiale d’une autre manière, en partenariat avec le Japon, l’Inde et l’Australie pour étendre la capacité de fabrication mondiale de vaccins. Dans un accord annoncé lors du soi-disant Quad Summit, une réunion virtuelle des dirigeants des quatre pays, l’administration Biden s’est engagée à fournir un soutien financier pour aider Biological E, un important fabricant de vaccins en Inde, à produire au moins 1 milliard de doses de coronavirus vaccins d’ici la fin de 2022. Cela permettrait de remédier à une grave pénurie de vaccins en Asie du Sud-Est et au-delà sans risquer un retour de force politique interne lié à l’exportation de doses dans les mois à venir, alors que les Américains réclament leurs vaccins. Les États-Unis sont loin derrière la Chine, l’Inde et la Russie dans la course à la mobilisation des vaccins contre le coronavirus comme instrument de diplomatie. Dans le même temps, M. Biden fait face à des accusations d’accumulation de vaccins de la part de défenseurs de la santé mondiale qui veulent que son administration achemine les fournitures vers les pays dans le besoin qui ont désespérément besoin d’un accès.

Insistant sur le fait que les Américains passent avant tout, le président a jusqu’à présent refusé de prendre des engagements concrets pour donner des vaccins fabriqués aux États-Unis, alors même que des dizaines de millions de doses du vaccin fabriqué par la société anglo-suédoise AstraZeneca restent les bras croisés dans les usines de fabrication américaines. «Si nous avons un excédent, nous allons le partager avec le reste du monde», a déclaré M. Biden cette semaine, ajoutant: «Nous allons commencer par nous assurer que les Américains sont pris en charge en premier, mais nous vous allez alors essayer d’aider le reste du monde. » En fait, le président a beaucoup de travail devant lui au niveau national pour tenir les promesses qu’il a faites ces derniers jours: que tous les États doivent rendre tous les adultes éligibles aux vaccinations d’ici le 1er mai, qu’il y aura suffisamment de doses de vaccin d’ici la fin. de mai pour vacciner chaque adulte américain, et que d’ici le 4 juillet, si les Américains continuent de suivre les directives de santé publique, la vie devrait revenir à un semblant de normalité. L’approvisionnement en vaccins semble en bonne voie pour atteindre ces objectifs, mais le président doit encore créer l’infrastructure pour administrer les doses et surmonter la réticence de larges secteurs de la population à les prendre. Pourtant, M. Biden a également fait de la restauration du leadership américain une pièce maîtresse de son programme de politique étrangère après que son prédécesseur ait rompu les alliances et les relations tendues avec les alliés et les partenaires mondiaux. Son secrétaire d’État, Antony J. Blinken, a déclaré dans un récent Interview de la BBC qu’une campagne mondiale de vaccination ferait partie de cet effort; Washington, il a dit, était «déterminé» à être un «leader international» en matière de vaccination.

Les experts en politique étrangère et les militants de la santé mondiale y voient des raisons diplomatiques, de santé publique et humanitaires évidentes.

«Il est temps que les dirigeants américains se demandent: lorsque cette pandémie sera terminée, voulons-nous que le monde se souvienne du leadership américain qui a aidé à distribuer des vaccins vitaux, ou allons-nous laisser cela à d’autres?» a déclaré Tom Hart, directeur exécutif nord-américain de One Campaign, une organisation à but non lucratif fondée par le chanteur de U2 Bono et vouée à l’éradication de la pauvreté dans le monde. Le gouvernement fédéral a acheté 453 millions de doses de vaccin en excès, selon le groupe. Il a appelé l’administration Biden à partager 5% de ses doses à l’étranger lorsque 20% des Américains ont été vaccinés, et à augmenter progressivement le pourcentage de doses partagées à mesure que de plus en plus d’Américains reçoivent leurs vaccins.

Vendredi, 13,5% des personnes âgées de 18 ans ou plus aux États-Unis avaient été entièrement vaccinées, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les gouvernements autoritaires de Chine et de Russie, qui sont moins secoués par l’opinion publique nationale, utilisent déjà des vaccins pour élargir leurs sphères d’influence. Alors que l’administration Biden planifie sa stratégie pour contrer l’influence mondiale croissante de la Chine, Pékin peaufine son image en expédiant des vaccins dans des dizaines de pays sur plusieurs continents, notamment en Afrique, en Amérique latine et en particulier dans son arrière-cour en Asie du Sud-Est. La Russie a fourni des vaccins aux pays d’Europe de l’Est, dont la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, à un moment où les responsables de Biden veulent garder l’Union européenne unifiée contre l’influence russe sur le continent.

«Nous pouvons être surclassés par d’autres qui sont plus disposés à partager, même s’ils le font pour des raisons cyniques», a déclaré Ivo H. Daalder, ancien ambassadeur de l’OTAN et président du Chicago Council on Global Affairs. «Je pense que les pays se souviendront de qui était là pour nous quand nous en avons eu besoin.» L’épidémie de coronavirus › Mise à jour 13 mars 2021, 6 h 38 HE Une veillée pour une femme tuée en Grande-Bretagne est annulée en raison des restrictions de Covid.

La Chine demande aux demandeurs de visa de se faire vacciner avec des vaccins fabriqués en Chine.

Comment assurer la sécurité des jeunes enfants ensemble? Le CDC intervient. Avec l’émergence de nouvelles variantes inquiétantes et hautement infectieuses aux États-Unis et dans le monde, les experts en santé publique estiment que la vaccination des personnes à l’étranger est également nécessaire pour protéger les Américains. «Il doit être vendu aux Américains en tant que stratégie essentielle pour assurer la sécurité des Américains à long terme, et il doit être vendu à une Amérique hautement divisée et toxique», a déclaré J. Stephen Morrison, expert mondial de la santé à la Centres d’études stratégiques et internationales. «Je ne pense pas que ce soit impossible. Je pense que les Américains commencent à comprendre que dans un monde de variantes, tout ce qui se passe en dehors de nos frontières augmente l’urgence d’aller très vite. M. Blinken l’a dit à la BBC: «Tant que tout le monde dans le monde n’est pas vacciné, personne n’est vraiment en sécurité.» Le partenariat Quad Vaccine annoncé lors de la réunion au sommet de vendredi implique différents engagements de chacun des pays, selon la Maison Blanche. Au-delà de l’aide au fabricant indien de vaccins, les États-Unis ont promis au moins 100 millions de dollars pour renforcer la capacité de vaccination à l’étranger et soutenir les efforts de santé publique. Le Japon, a-t-il déclaré, est «en discussion» pour accorder des prêts au gouvernement indien pour développer la fabrication de vaccins destinés à l’exportation et aidera les programmes de vaccination des pays en développement. L’Australie contribuera à hauteur de 77 millions de dollars pour fournir des vaccins et un soutien à la livraison en mettant l’accent sur l’Asie du Sud-Est. Les quatre pays formeront également un Groupe d’experts sur les vaccins quadruples des scientifiques de haut niveau et des représentants du gouvernement qui travailleront pour surmonter les obstacles à la fabrication et les plans de financement.