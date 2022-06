Le président Biden pourrait utiliser des décrets exécutifs pour protéger le droit à l’avortement, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose

Alors qu’une décision se profile Dobbs c.Jackson Women’s Health Organizationl’affaire historique de la Cour suprême qui éliminerait effectivement le droit à un avortement légal, protégé par la Constitution, la pression sur le président Joe Biden pour qu’il prenne des mesures pour protéger ce droit augmente – à tel point que Biden l’a directement abordé à la télévision tard dans la nuit cette semaine, disant à Jimmy Kimmel que, alors qu’il a appelé à une action législative, la Maison Blanche réfléchit également à des décrets exécutifs protégeant l’accès à l’avortement.

Poste-Dobbs les décrets exécutifs étaient sur la table avant la comparution de Biden mercredi, bien que la Maison Blanche ait gardé le silence sur ce à quoi ces actions pourraient ressembler. Son entretien avec Kimmel n’était pas différent; après avoir encouragé une approche législative pour promulguer des protections du droit à l’avortement, Biden a déclaré à Kimmel: «Je pense que ce que nous allons devoir faire … Nous pensons que je pourrais utiliser des décrets exécutifs – nous examinons cela en ce moment. ”

Mardi, avant l’apparition de Biden tard dans la nuit, des sénateurs démocrates, dont Chris van Hollen du Maryland et Elizabeth Warren du Massachusetts, ont envoyé une lettre à Biden exhortant l’administration à émettre une ordonnance pour élaborer un plan national pangouvernemental pour protéger le droit à l’avortement, citant la volonté antérieure de l’administration de prendre des mesures pour garantir le droit de vote, lutter contre le racisme et renforcer la concurrence économique.

« Il est maintenant temps d’agir tout aussi audacieusement pour protéger le droit à l’avortement », lit-on dans la lettre, affirmant que « l’escalade dramatique des attaques contre l’accès à l’avortement – menées par des juges, des législateurs et des militants de droite – exige des mesures globales et stratégies créatives de tous les coins du gouvernement fédéral. La lettre exhorte Biden à émettre un décret exigeant que les chefs des agences fédérales soumettent leurs plans pour protéger les droits à l’avortement dans les 30 jours suivant l’ordonnance, concluant que la question – et les millions de personnes qui seraient touchées si la Cour suprême décidait que le Mississippi peut en effet, interdire les avortements de pré-viabilité – nécessitent « rien de moins qu’une réponse de l’ensemble du gouvernement ».

Cependant, l’administration a signalé que toute action interviendra après que le tribunal aura annoncé sa décision – et non de manière préventive. « Nous n’avons pas de conclusion définitive », a déclaré l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki lors d’un briefing en mai, après qu’un projet de décision rédigé par le juge conservateur de la Cour suprême Samuel Alito déclarant la restriction du Mississippi constitutionnelle a été divulgué à Politico. « La Cour suprême elle-même a clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas de l’opinion finale. Nous travaillons déjà beaucoup dans les coulisses, et nous aurons plus à dire », a déclaré Psaki à l’époque.

Alors que l’administration aurait intensifié sa planification après la fuite du projet de note de service, organisant des réunions avec des prestataires, des militants et des législateurs de l’État, les démocrates et les militants du droit à l’avortement ont été frustrés par le manque de préparation perçu pour ce que beaucoup considèrent comme la dissolution inévitable de Roe contre Wade après des décennies d’activisme conservateur pour le vaincre.

« Pourquoi sommes-nous si en retard sur ce point ? Où est le plan ? Nous savions que cela arrivait en théorie depuis [Justice Amy] Coney Barrett a rejoint le tribunal et pratique depuis décembre », a déclaré la stratège démocrate Christy Setzer à The Hill en mai. « Je ne veux pas entendre de rhétorique vide de sens sur le fait que nous ne reviendrons pas, je veux entendre qu’il existe un plan législatif ou fédéral pour changer les choses. »

Qu’est-ce que les décrets exécutifs pourraient faire exactement pour le droit à l’avortement ?

Au coeur de la Dobbs cas sont trois questions : est-il inconstitutionnel pour un État de promulguer des interdictions de pré-viabilité sur l’avortement ; en vertu de quelle loi une telle interdiction doit être interprétée ; et si les fournisseurs d’avortement ont le statut juridique pour contester les lois sur l’avortement d’un État au nom de leurs patientes.

Toute action exécutive décidée par l’administration sera assez limitée; une fois que les États auront le pouvoir de réglementer l’avortement pré-viable, quels que soient les fardeaux indus que les lois imposeraient aux personnes essayant de les obtenir, beaucoup légiféreront pour qu’il n’existe pratiquement plus. S’il est décidé que les cliniques d’avortement n’ont pas le statut juridique pour contester les lois que ces États promulguent, il est peu probable qu’elles soient contestées, car de tels cas nécessitent des ressources importantes que les patientes avortées n’ont probablement pas.

Tout décret exécutif ne contesterait pas directement la décision, mais améliorerait plutôt l’accès aux ressources pour les personnes cherchant à avorter. « En ce qui concerne les actions spécifiques, il y a un certain nombre de domaines de préoccupation qu’ils pourraient chercher à résoudre », a déclaré Setzer à Vox par e-mail, tels que « travailler pour accroître l’accès des femmes à faible revenu et des femmes de couleur, même dans des États bleus comme New York et Connecticut ; protéger la vie privée des patients (pour les patients et le personnel médical) là où l’avortement sera criminalisé ; accroître l’accès à la contraception dans le cadre d’Obamacare dans les États où il est limité ; travailler pour réduire les obstacles à l’obtention de la pilule abortive.

Dans leur lettre du 7 juin, les législateurs démocrates ont souligné certaines mesures que Biden pourrait prendre, comme permettre un meilleur accès à l’avortement médicamenteux, une méthode d’avortement efficace très tôt dans la grossesse. Les médicaments mifépristone et misoprostol, qui, pris ensemble, mettent fin en toute sécurité et efficacement aux grossesses précoces, sont disponibles par courrier depuis que la FDA a annulé un règlement interdisant la livraison postale en décembre dernier. Cependant, un certain nombre d’États dotés de législatures conservatrices ont rapidement pris des mesures pour en interdire ou en restreindre l’accès à la suite de cette décision.

La lettre des démocrates suggère également de fournir des ressources telles que la garde d’enfants et des bons de voyage aux personnes qui doivent voyager en dehors de leur pays d’origine pour se faire avorter. Cette mesure s’attaquerait à ce qui est déjà un obstacle pour les personnes à faible revenu cherchant à avorter : le coût même de tout cela, en plus du prix de la procédure elle-même. La garde d’enfants, les frais de déplacement et la perte de salaire due au travail manquant sont tous des coûts auxquels les personnes à faible revenu cherchant à avorter dans des États à accès limité sont confrontées depuis des années, comme l’a rapporté The Intercept en 2019.

La lettre suggère quelques interventions du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS), notamment la création d’un poste d’ombudsman pour la santé reproductive qui « pourrait éduquer le public et analyser les données recueillies par le HHS sur l’accès aux services de reproduction ». Cela pourrait inclure la collecte et l’analyse de données sur la couverture d’assurance pour la contraception, ainsi que la fourniture d’informations sur l’accès aux services d’avortement et au financement. Les législateurs suggèrent également que le HHS s’efforce d’élargir le bassin de prestataires de soins de santé reproductive à la disposition des patients de Medicaid en « appliquant de manière plus agressive les exigences fédérales » qui permettent aux bénéficiaires de choisir leur prestataire.

Le Bureau des droits civils du HHS pourrait également renforcer et clarifier la protection des données en ligne sensibles des personnes concernant leur santé reproductive afin que les données ne puissent pas être utilisées par les États ayant des lois draconiennes sur l’avortement et la santé reproductive. La protection des données est cruciale tant pour les personnes souhaitant avorter que pour les prestataires de soins; les données d’une application de suivi des règles, par exemple, pourraient empêcher une personne de se faire avorter, car elles pourraient indiquer l’état d’avancement de sa grossesse, et des informations sensibles sur les prestataires d’avortement pourraient mettre en danger leur liberté ou leur sécurité.

Enfin, une mobilisation des ressources fédérales – y compris la fourniture de soins de santé reproductive sur les terres fédérales dans les États où les restrictions à l’avortement sont sévères – pourrait également être sur la table. Les législateurs suggèrent dans la lettre du 7 juin que le Pentagone pourrait envisager de déplacer les militaires et leurs familles pour obtenir un avortement et des soins de santé reproductive lorsqu’ils en ont besoin, et que le Bureau de la gestion du personnel pourrait garantir des congés payés et le remboursement des frais pour la procédure pour les employés fédéraux qui se font avorter.

Toutes ces suggestions sont des solutions de contournement ; ils ne sont pas vraiment un défi direct aux problèmes présentés dans le Dobbs Cas. Mais, compte tenu de l’intention du GOP de faire rouler le droit à l’avortement et de la probabilité décroissante qu’une majorité démocrate adopte une législation pour le protéger, de telles mesures pourraient bien être ce avec quoi l’administration doit travailler.

Les protections législatives seraient plus sûres, mais elles sont plus difficiles à promulguer

Biden a insisté sur l’importance du vote et de l’action législative lors de sa comparution mercredi, affirmant que si Dobbs est décidé et que les lois de déclenchement entrent en vigueur, « cela va provoquer une mini-révolution et ils vont voter pour que beaucoup de ces gens soient démis de leurs fonctions. » Mais en général, les gens ne se contentent pas de voter sur une seule question, et se fier simplement à l’indignation n’est pas un bon plan de match ; des décennies sans stratégie claire et sans idées concrètes sur la manière de protéger l’accès à l’avortement ont placé les démocrates et les soins de santé reproductive dans cette position en premier lieu.

« Une partie de ma frustration vient, franchement, de certains de mes propres collègues et pairs. L’autre camp a depuis 50 ans une stratégie juridique – où est notre stratégie sur 50 ans ? » La représentante Elisa Slotkin (D-MI) a déclaré jeudi. « En tant que personne issue de la CIA et du Pentagone, je suis franchement furieux qu’il n’y ait pas eu plus de jour J, de jour de décision, de planification. »

Biden, en tant que chef du parti, n’a pas non plus été particulièrement énergique pour garantir la protection des droits à l’avortement. « En général, c’est une question où la chaire des intimidateurs compte vraiment, et où le président Biden semble toujours avoir peur de même dire le mot » avortement « », a déclaré Setzer à Vox. « C’est le point – la première étape pour protéger l’accès à l’avortement consiste à prononcer les mots » accès à l’avortement « . »

Sans un soutien total à l’avortement au plus haut niveau, l’adoption d’une législation pour protéger les droits à l’avortement est une colline difficile à gravir. Il a échoué dans le passé; l’année dernière, la loi sur la protection de la santé des femmes a été adoptée à la Chambre sans un seul vote républicain. Il a échoué au Sénat en mai, même après la fuite Dobbs projet, étant donné qu’il n’avait aucun soutien républicain et que le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, un soi-disant démocrate anti-avortement, a également voté contre. S’attendre à ce que la peur et l’indignation face à une seule question change le visage des législatures des États, et encore moins du Sénat, semble être un vœu pieux, en particulier si le président ne semble pas rechercher de manière proactive les deux options pour protéger l’accès à l’avortement et les alternatives au régime conservateur.

Au lieu de la réponse milquetoast de Biden et des démocrates, a déclaré Setzer, Biden et les démocrates devraient parler d’avortement « chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Le Congrès a voté la Loi sur la protection de la santé des femmes— super. Maintenant, faites voter les républicains sur l’avortement 20 fois de plus avant novembre. Faites-les enregistrer encore et encore. Utilisez-le dans les publicités. N’ayez pas peur, c’est une question politique gagnante.

Sans réponse agressive, l’idée que le Dobbs décision seule pourrait et fera la différence à moyen terme n’est pas du tout convaincante. « Le président Biden n’a pas tort – renverser Roe pourrait en effet galvaniser les votes pour les démocrates à mi-mandat, mais seulement si nous pouvons croire que la Maison Blanche peut et va entreprendre ce combat, et ce n’est pas un début prometteur », a déclaré Setzer. « Je ne suis franchement pas influencé par leur plan secret sur l’avortement. »