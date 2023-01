Le président Biden mettra fin aux urgences COVID-19 le 11 mai – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le président Joe Biden a informé le Congrès lundi qu’il mettrait fin aux urgences nationales jumelles pour lutter contre le COVID-19 le 11 mai, car la majeure partie du monde est revenue plus près de la normale près de trois ans après leur première déclaration.

La décision de mettre fin aux déclarations d’urgence nationale et d’urgence de santé publique restructurerait officiellement la réponse fédérale au coronavirus pour traiter le virus comme une menace endémique pour la santé publique qui peut être gérée par les autorités normales des agences.

Cela survient alors que les législateurs ont déjà mis fin à des éléments des urgences qui ont assuré l’assurance de millions d’Américains pendant la pandémie. Combiné avec le prélèvement de la plupart des fonds fédéraux de secours COVID-19, cela éloignerait également le développement de vaccins et de traitements de la gestion directe du gouvernement fédéral.

L’annonce de Biden intervient dans une déclaration s’opposant aux résolutions présentées cette semaine par les républicains de la Chambre pour mettre fin immédiatement à l’urgence. Les républicains de la Chambre se préparent également à lancer des enquêtes sur la réponse du gouvernement fédéral au COVID-19.

Le président de l’époque, Donald Trump, a déclaré pour la première fois la pandémie de COVID-19 une urgence nationale le 13 mars 2020. Les urgences ont été prolongées à plusieurs reprises par Biden depuis son entrée en fonction en janvier 2021 et devraient expirer dans les mois à venir. La Maison Blanche a déclaré que Biden prévoyait de les prolonger brièvement jusqu’au 11 mai.

“Une fin brutale des déclarations d’urgence créerait un chaos et une incertitude à grande échelle dans tout le système de santé – pour les États, pour les hôpitaux et les cabinets de médecins, et, plus important encore, pour des dizaines de millions d’Américains”, a déclaré le Bureau de la gestion et Budget écrit dans un énoncé de politique administrative.

Le Congrès a déjà émoussé la portée de l’urgence de santé publique qui a eu l’impact le plus direct sur les Américains, alors que les appels politiques à mettre fin à la déclaration se sont intensifiés. Les législateurs ont refusé pendant des mois de répondre à la demande de l’administration Biden de milliards de dollars supplémentaires pour étendre les vaccins et les tests COVID gratuits. Et le paquet de dépenses de 1,7 billion de dollars adopté l’année dernière et promulgué par Biden a mis fin à une règle qui interdisait aux États d’expulser les gens de Medicaid, une décision qui devrait voir des millions de personnes perdre leur couverture après le 1er avril.

Les coûts des vaccins COVID-19 devraient également monter en flèche une fois que le gouvernement cessera de les acheter, Pfizer affirmant qu’il facturera jusqu’à 130 dollars par dose. Seuls 15% des Américains ont reçu le rappel recommandé et mis à jour proposé depuis l’automne dernier.

Une fois l’urgence expirée, les personnes bénéficiant d’une assurance privée devront débourser des frais pour les vaccins, les tests et les traitements, tandis que les non-assurés devront payer ces dépenses dans leur intégralité.

Les législateurs ont étendu les flexibilités de télésanté qui ont été introduites lorsque le COVID-19 a frappé, conduisant les systèmes de santé du pays à fournir régulièrement des soins par smartphone ou ordinateur.

L’administration Biden avait précédemment envisagé de mettre fin à l’urgence l’année dernière, mais a attendu au milieu des inquiétudes concernant une éventuelle «augmentation hivernale» des cas et de donner suffisamment de temps aux prestataires, aux assureurs et aux patients pour se préparer à sa fin.

Un haut responsable de l’administration a déclaré que les trois mois jusqu’à l’expiration marqueraient une période de transition au cours de laquelle l’administration “entamera le processus de réduction opérationnelle en douceur des flexibilités permises par les déclarations d’urgence COVID-19”. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de l’annonce avant sa publication.

Plus de 1,1 million de personnes aux États-Unis sont décédées du COVID-19 depuis 2020, selon les Centers for Disease Control and Prevention, dont environ 3 700 la semaine dernière.

Le nombre de cas a eu tendance à baisser après une légère hausse pendant les vacances d’hiver et est nettement inférieur aux niveaux observés au cours des deux derniers hivers – bien que le nombre de tests effectués pour le virus et signalés aux responsables de la santé publique ait fortement diminué.

Quelques instants avant l’annonce de la Maison Blanche, le représentant Tom Cole, R-Okla., A accusé le président d’avoir prolongé inutilement l’urgence de santé publique pour prendre des mesures sur des questions telles que l’annulation de certaines dettes fédérales de prêt étudiant.

“Le pays est en grande partie revenu à la normale”, a déclaré Cole lundi, présentant un projet de loi soutenu par les républicains appelant à la fin de l’urgence sanitaire. “Les Américains de tous les jours sont retournés au travail et à l’école sans aucune restriction sur leurs activités. Il est temps que le gouvernement reconnaisse cette réalité : la pandémie est terminée.

