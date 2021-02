Le président américain Joe Biden a annoncé qu’il retirerait le soutien américain à l’offensive menée par l’Arabie saoudite au Yémen dans le cadre d’une réinitialisation de la diplomatie américaine pendant son administration.

« L’Amérique est de retour. La diplomatie est de retour au centre de notre politique étrangère », a déclaré Biden en évoquant une série de questions de politique étrangère et en annonçant des changements dans la politique américaine actuelle.

« Nous réparerons nos alliances, nous engagerons à nouveau avec le monde, non pas pour relever les défis d’hier, mais ceux d’aujourd’hui et de demain. »

Citant la pandémie, la crise climatique et la prolifération nucléaire, Biden a déclaré que les nations devaient travailler ensemble et qu’il prévoyait de se concentrer sur la défense de la liberté par la diplomatie.

Biden a déclaré qu’il voulait reconstruire des alliances démocratiques qui s’étaient « atrophiées ces dernières années à cause de la négligence et je soutiendrais les abus ».

Le président américain a déploré que le leadership et l’autorité morale américains aient été perdus et doivent être « récupérés ». Il a déjà inversé un certain nombre de politiques de son prédécesseur, notamment en rejoignant l’accord de Paris sur le climat et en soutenant l’Organisation mondiale de la santé.

Intensifier la diplomatie pour mettre fin à la guerre au Yémen

Le président Biden a déclaré que son gouvernement mettrait fin à tout soutien américain à l’offensive saoudienne au Yémen, y compris aux « ventes d’armes pertinentes ».

Biden a déclaré que son équipe assurerait son soutien à l’initiative de l’ONU d’imposer un cessez-le-feu et de rétablir les pourparlers de paix.

Les États-Unis ont nommé un diplomate de carrière Tim Lenderking comme envoyé spécial dans le conflit au Yémen. Il a dit qu’ils feraient pression pour une résolution diplomatique et que les États-Unis travailleraient pour s’assurer que l’aide humanitaire atteindrait les personnes au Yémen.

« Cette guerre doit prendre fin », a déclaré Biden.

Le bureau des affaires humanitaires de l’ONU évalue le nombre de morts de la guerre de six ans à 233 000, «dont 131 000 de causes indirectes telles que le manque de nourriture, de services de santé et d’infrastructures».

Biden gèle le retrait des troupes d’Allemagne

Le président américain a annoncé qu’il y aurait un examen de la posture des forces militaires à travers le monde par le nouveau secrétaire à la Défense.

Biden a déclaré qu’il gèlerait tout retrait de troupes prévu d’Allemagne.

L’administration de Donald Trump avait annoncé en juillet son intention de redéployer une partie des milliers de soldats américains en Allemagne vers d’autres pays européens.

Appelle à la fin du coup d’État au Myanmar

Biden a déclaré qu’il avait été en contact avec des alliés au sujet de la situation au Myanmar et qu’ils imposeraient des conséquences aux responsables.

« Il ne fait aucun doute que dans une démocratie, la force ne devrait jamais chercher à annuler la volonté du peuple ou tenter d’effacer le résultat d’une élection crédible », a déclaré Biden.

Il a appelé les militaires à renoncer au pouvoir, à libérer les fonctionnaires qu’ils détenaient et à lever les restrictions sur les télécommunications.

Russie et Chine

Biden a déclaré que les États-Unis doivent répondre à « l’ambition croissante de la Chine de rivaliser avec les États-Unis et à la détermination de la Russie d’endommager et de perturber notre démocratie ».

Les États-Unis et la Russie ont récemment accepté de signer le traité New Start, qui limite les armes nucléaires.

« Dans le même temps, j’ai clairement indiqué au président Poutine, d’une manière très différente de celle de mon prédécesseur, que l’époque où les États-Unis se retournaient face aux actions agressives de la Russie, interférant avec nos élections, les cyberattaques, empoisonnant ses citoyens sont terminé », a-t-il ajouté, affirmant qu’il serait plus efficace pour traiter avec la Russie.

Biden s’est dit préoccupé par l’emprisonnement d’Alexei Navalny et les récentes détentions en Russie. Il a demandé la libération de Navalny de prison.

Biden a ensuite déclaré qu’il affronterait les « abus économiques » de la Chine, mais qu’il prévoyait également de travailler avec Pékin lorsque cela serait dans leur intérêt.

_Cet article est en cours de mise à jour.

_