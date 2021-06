Le président américain Joe Biden enverra des « messages durs » à Vladimir Poutine lorsqu’il rencontrera le dirigeant russe plus tard cette semaine, a déclaré Boris Johnson.

L’avertissement est venu alors que les dirigeants mondiaux se réunissaient à Bruxelles pour un sommet de l’OTAN, au cours duquel les inquiétudes concernant la Russie devraient dominer.

Avant la réunion, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que les relations avec la Russie étaient au « point le plus bas » depuis la fin de la guerre froide.

M. Johnson a déclaré que même s’il espérait que les relations du Royaume-Uni avec la Russie pourraient s’améliorer, plus de trois ans après les empoisonnements de Salisbury, les progrès jusqu’à présent avaient été « assez décevants ».

Il a ajouté : « Les alliés de l’OTAN ont alors soutenu la Grande-Bretagne. Je sais que le président Biden enverra des messages assez durs au président Poutine au cours des prochains jours. »

Le Premier ministre a également insisté sur le fait que l’OTAN ne voulait pas d’une nouvelle guerre froide avec la Chine, bien qu’il ait reconnu que sa superpuissance posait des « défis » à l’alliance nucléaire occidentale.

Le président Biden doit rencontrer M. Poutine pour des entretiens à Genève mercredi.

M. Johnson devrait utiliser le sommet de l’OTAN pour mettre en évidence la façon dont la crise de Covid a exacerbé un certain nombre de menaces pour la sécurité – y compris les cyberattaques.

Auparavant, M. Stoltenberg avait averti que de telles attaques faisaient partie d’un modèle de comportement russe que les alliés de l’OTAN ne pouvaient pas se permettre d’ignorer.

« Nous voyons des tentatives d’ingérence dans nos processus démocratiques politiques, de saper la confiance dans nos institutions et des efforts pour nous diviser. Nous devons prendre cela très au sérieux », a-t-il déclaré à Times Radio.

« Nous devons renforcer nos cyberdéfenses, nous devons échanger des renseignements, nous devons être vigilants et conscients de tous ces différents outils d’actions agressives, militaires et non militaires. »

Ailleurs, le secrétaire à la Défense Ben Wallace a suggéré que l’ancienne Première ministre Theresa May ferait un « excellent » candidat pour succéder à M. Stoltenberg lorsqu’il démissionnera l’année prochaine.