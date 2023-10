Le président Biden insiste toujours sur le fait que les murs ne fonctionnent pas – Twitchy

Comme Twitchy l’a rapporté, la grande nouvelle du jour est que l’administration Biden renonce à 26 lois fédérales afin de permettre la construction du mur frontalier au Texas. Cela pose quelques problèmes à l’attachée de presse Karine Jean-Pierre, car elle doit revenir en arrière après avoir déclaré que Biden ne construirait pas un pied de mur frontalier pour demander à Peter Doocy s’il veut que l’administration enfreigne la loi ? Est-ce que c’est ce qu’il veut ? Une administration sans loi ?

Le KJP a déclaré à plusieurs reprises que la Maison Blanche « se conformait simplement à la loi » et construisait davantage de clôtures frontalières. Lorsqu’on lui demande à quelle loi ils se conforment, KJP répond : « Je ne sais pas, je ne suis pas avocat ». – Joe Gabriel Simonson (@SaysSimonson) 5 octobre 2023

Que fait-elle dans la vie, déjà ? J’oublie. – Chat plutôt paisible (@MaxPaxCat) 5 octobre 2023

OK, donc le KJP ne sait pas pourquoi l’administration est légalement obligée de relancer la construction du mur frontalier.

Bill Melugin de Fox News, qui connaît une chose ou deux sur la frontière, note qu’il y a un décalage non seulement entre ce que Biden a dit à l’époque et ce qui se passe maintenant, mais aussi un décalage au sein de son administration :

Il semble y avoir une différence d’opinion significative entre le président Biden et son secrétaire du DHS. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les murs frontaliers fonctionnaient aujourd’hui, Biden a répondu « non ». Pendant ce temps, Mayorkas affirme qu’il existe un « besoin aigu et immédiat » d’un mur et qu’il faut déroger aux lois pour l’accélérer. – Bill Melugin (@BillMelugin_) 5 octobre 2023

Les murs frontaliers fonctionnent-ils aujourd’hui ? Pas aussi bien qu’ils le feront quand ils auront fini.

C’est parce que Joe Biden ne sait pas sur quelle planète il se trouve. – Le nom ne peut pas être vide (@realchrishynes) 5 octobre 2023

Lequel n’a pas reçu le mémo ? –MoSmith (@MoSmithHMC) 5 octobre 2023

Respectueusement, je ne pense pas que les gens lui aient encore fait part des points de discussion. – Mo (@MartitaO) 5 octobre 2023

Il vient probablement de se lever de sa sieste.

Ils ont oublié de lui en parler. Je suis sûr que KJP va tout clarifier. –Ed Sherrill (@ed_sherrill) 5 octobre 2023

Pour défendre le président, on ne lui avait pas encore dit quoi croire sur la question. -Greg Platt (@GregPlatt4) 5 octobre 2023

Attendez 5 minutes et reposez la question. -Clark Acosta (@ClarkAcosta27) 5 octobre 2023

Cette administration ne peut pas être pire. – LD (@newrev2020) 5 octobre 2023

C’est pourquoi j’ai dit qu’au lieu de parler de procédures de destitution contre Mayorkas, elles devraient être dirigées contre Biden pour son manquement à son devoir. – José Colón (@JoseEColon) 5 octobre 2023

Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’il se souvienne de tout ce qu’il est censé dire d’une minute à l’autre. Même sans démence, c’est un défi de taille. – Sous-courant (@beggarsticks) 5 octobre 2023

Quel est le processus de réflexion ici ? Nous nous faisons tuer dans les sondages à cause de l’immigration illégale et nous perdons même des démocrates. Alors construisons le mur que nous avons dit que nous n’allions pas construire et affirmons que nous y sommes légalement obligés. Mais ensuite, demandez au président de dire qu’il ne pense pas que le mur puisse apaiser la base qui pense que le mur est raciste.

