Le président Joe Biden gèlera le retrait des troupes américaines des bases américaines à Berlin lors de son dernier renversement d’une décision prise par Donald Trump lors de son passage tumultueux de quatre ans à la Maison Blanche.

L’annonce, faite jeudi par le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan, fait suite à la décision de Biden d’annuler l’interdiction de Trump sur les musulmans d’une multitude de pays à majorité musulmane d’entrer aux États-Unis.

Biden devrait également annoncer jeudi le retrait du soutien américain à la guerre en cours au Yémen, qui est menée par une coalition d’États islamiques dirigée par l’Arabie saoudite et qui a entraîné d’importants décès de civils et la destruction généralisée de l’un des pays du Moyen-Orient. nations les plus pauvres.

Trump a annoncé le retrait de 9500 soldats d’Allemagne – sur un total de 34000 stationnés dans le pays – en juin 2020 dans le cadre d’une dispute en cours avec Berlin et la chancelière allemande Angela Merkel.

Il a affirmé que l’Allemagne ne respectait pas son engagement de dépenser pour l’OTAN.

«Nous ne voulons plus être les ventouses», a déclaré Trump aux journalistes à l’époque.

«Nous réduisons la force parce qu’ils ne paient pas leurs factures; c’est très simple. »