Le président Biden exclut le don d’avions de chasse F-16 à l’Ukraine | Nouvelles du monde

Le président Biden a déclaré que les États-Unis ne donneraient pas d’avions de combat F-16 à l’Ukraine.

Cela survient après que les responsables ukrainiens ont intensifié leurs appels aux alliés pour qu’ils fassent don d’avions de guerre avancés afin qu’ils puissent contrôler leur espace aérien.

Ils utilisent actuellement de vieux jets de l’ère soviétique.

M. Biden a répondu “non” lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il enverrait des F-16 en première ligne.

Certains craignent que l’envoi d’une telle technologie n’aggrave le conflit et ne soit perçu par Russie en tant que pays de l’OTAN entrant en guerre par procuration.

Cependant, le secrétaire britannique à la Défense a déclaré qu’il gardait l’esprit ouvert quant à l’adhésion à toute future coalition fournissant des avions à réaction.

Ben Wallace a déclaré au Parlement qu’il y avait des antécédents de pays disant qu’ils n’enverraient pas d’armes, puis cédaient.

Le président français Macron n’a pas non plus exclu cette possibilité, mais a déclaré que certaines conditions devraient être remplies.

Le ministre ukrainien de la Défense est susceptible de faire valoir son argument en faveur des avions à réaction lors de sa visite en France cette semaine.

Il y a aussi eu des “signaux positifs” de la Pologne, selon Ukraine‘s plus haut conseiller présidentiel.

L’appel renouvelé pour les avions à réaction fait suite à l’accord la semaine dernière des alliés occidentaux de faire don de dizaines de chars à la guerre.

L’Amérique et l’Allemagne ont déclaré qu’elles remettraient ensemble plus de 40s’ajoutant aux 14 promis par le Royaume-Uni et le 74 promis par la Pologne.

Des milliards de livres d’armes et d’armes légères ont déjà été données, mais l’Ukraine affirme que les chars modernes sont essentiels pour repousser la Russie et récupérer du territoire.