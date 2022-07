Le président Biden est testé positif au COVID, mais ne présente que des symptômes bénins

Facebook

La Maison Blanche a annoncé que le président Biden avait été testé positif au COVID. Le président ne présente que des symptômes bénins et devrait se rétablir complètement.

Voici la lettre du médecin de la Maison Blanche :

Lettre-7.21

Le diagnostic positif du président Biden nous rappelle que même si le peuple américain fait de son mieux pour passer à autre chose, les cas de COVID sont en augmentation et le virus est toujours très présent.

La bonne nouvelle est que les vaccins et les nouveaux traitements signifient que contracter le COVID ne doit pas nécessairement être un événement potentiellement mortel.

Avec de nouvelles variantes, COVID est encore plus facile à attraper.

Pour des personnes comme le président Biden, qui a été entièrement vacciné et boosté, le COVID sera plus un inconvénient. Pour les non vaccinés, le COVID reste mortel. maladies.

Le test COVID positif du président Biden montre pourquoi il est judicieux de se faire vacciner car la pandémie n’est pas partie, peu importe à quel point certaines personnes veulent prétendre que le coronavirus appartient au passé.