Le président Biden a déclaré mardi lors d’une réunion avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan qu’il avait hâte de le rencontrer à nouveau au cours des « cinq prochaines années ».

« J’ai hâte de rencontrer les cinq prochaines années », a déclaré Biden lors du sommet de l’OTAN à Vilnius lors de leurs brèves remarques publiques, à la suite d’une réunion bilatérale au cours de laquelle les deux dirigeants ont accueilli le nouveau membre de l’OTAN, la Suède.

La Suède deviendra le 32e pays officiel de l’alliance internationale après que la Turquie ait accepté de retirer ses objections pour permettre son adhésion. La Suède remplissait toutes les conditions pour rejoindre l’OTAN mais n’avait pas le consentement unanime nécessaire de tous les pays membres.

« Monsieur le président, c’est bon de vous revoir », a déclaré Biden à Erdoğan. « C’est un plaisir d’être avec vous, et, vous savez, nous sommes dans cette réunion historique, résolvant beaucoup de choses, j’espère. Et nous l’avons rendu d’autant plus historique par l’accord que vous avez conclu hier lors de l’admission de la Suède. et comment vous allez procéder. »

La Turquie a retiré ses objections après que Biden et Erdoğan ont négocié l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne et la vente d’avions de chasse américains F-16 à la Turquie. La Hongrie a également bloqué l’adhésion mais a depuis retiré ses objections.

Le président américain a ajouté : « Merci pour votre diplomatie et votre courage, et pour la façon dont vous l’avez fait. Et je tiens à vous remercier pour votre leadership. Monsieur le président, ce sommet réaffirme notre engagement envers l’OTAN et la défense de l’OTAN. et alliés de l’OTAN et j’espère que nous pourrons le rendre encore plus fort. »

Erdoğan a accueilli son « cher ami [from] les États-Unis » et l’a remercié d’avoir félicité sa réélection réussie.

« Je vous suis reconnaissant des messages de félicitations que vous m’avez adressés, direction stratégique et dans le cadre de notre mécanisme stratégique. Je pense qu’il est temps que les chefs d’Etat se réunissent pour de nouvelles consultations », a déclaré le président turc. . « C’est pourquoi je pense que la rencontre d’aujourd’hui avec vous au sommet de l’OTAN est le premier pas en avant. »

Erdoğan a poursuivi: « Nos réunions avant cela n’étaient que des échauffements, mais maintenant nous lançons un nouveau processus. Ce nouveau processus est un processus de cinq ans. Et maintenant, vous vous préparez pour les prochaines élections. Et avec les prochaines élections , je profite de l’occasion pour vous souhaiter également bonne chance.

« Merci beaucoup », a déclaré Biden. Il a ajouté: « J’ai hâte de rencontrer les cinq prochaines années. »

Le commentaire intervient alors que Biden cherche à être réélu en 2024, où il pourrait potentiellement avoir une revanche avec son adversaire de 2020, l’ancien président Trump.

Biden fait actuellement face à une paire de challengers primaires démocrates improbables et à une liste croissante de candidats républicains. Trump dirige le domaine du GOP qui comprend également l’ancien vice-président Mike Pence, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley, le sénateur américain Tim Scott et d’autres.