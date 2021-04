LE PRÉSIDENT Biden s’est entretenu avec la famille de George Floyd après le verdict de culpabilité de Derek Chauvin.

L’avocat Ben Crump a partagé un vidéo du moment où le président a appelé pour parler à la famille de Floyd et parler de la manière dont justice est rendue.

L’avocat Ben Crump et la famille de George Floyd ont parlé au téléphone avec le président Biden alors que Derek Chauvin était reconnu coupable Crédit: @ AttorneyCrump / Twitter

Chauvin est emmené menotté après avoir été reconnu coupable Crédit: Reuters / POOL

Floyd est décédé après que l’ex-flic Chauvin se soit agenouillé sur son cou pendant près de neuf minutes lors d’une arrestation Crédits: Rex

Biden a dit à la famille: « Au moins Dieu, maintenant il y a un peu de justice. » Crédit: AP

«

« Merci @POTUS & @VP pour votre soutien! Nous espérons pouvoir compter sur vous pour la réforme de la police dont nous avons BESOIN en Amérique! » Crump a écrit dans un tweet en partageant la vidéo.

« Rien ne va améliorer les choses », a déclaré Biden. « Au moins Dieu, maintenant il y a un peu de justice. »

Biden a déclaré que lui et son vice-président Kamala Harris regardaient le procès.

«Nous sommes tous tellement soulagés», a-t-il dit, ajoutant: «Coupable des trois chefs d’accusation».

«C’est vraiment important», a-t-il ajouté.

Biden a déclaré qu’il était « soulagé » que Chauvin avait été reconnu coupable

Chauvin est considéré comme son verdict de culpabilité est rendu mardi Crédit: Reuters

Il a promis de nouveaux changements, en disant: « Nous allons faire beaucoup plus. Nous allons faire beaucoup. »

L’avocat Ben Crump a déclaré que « j’espère que c’est l’élan » pour obtenir une législation pour voir plus de justice.

Le vice-président Kamala Harris a ensuite évoqué le «courage» et la «force» de la famille.

« C’est un jour de justice en Amérique », a déclaré Harris au téléphone à la famille de Floyd.

Elle a dit à la famille qu’ils étaient «de vrais leaders en ce moment où nous avions besoin de vous».

Biden a déclaré qu’il était « soulagé » du verdict Crédit: AP

Le vice-président Kamala Harris a déclaré à la famille qu’ils étaient « de vrais leaders en ce moment où nous avions besoin de vous ». Crédit: AP

Chauvin est vu emmené menotté après avoir été reconnu coupable Crédit: Reuters / POOL

«Au nom et à la mémoire de George, nous allons nous assurer que son héritage est intact et que l’histoire reviendra sur ce moment et saura que… il a dû tant sacrifier, votre famille l’a fait aussi.

« Nous croyons vraiment qu’avec votre leadership et avec le président que nous avons à la Maison Blanche, nous allons faire sortir quelque chose de bien de cette tragédie. »

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd.

Il risque désormais un maximum de 75 ans de prison.

Les gens ont été vus se réjouir dans les rues lorsque le verdict de culpabilité de Chauvin a été révélé.

Certaines personnes ont levé les poings en l’air, tandis que d’autres se sont embrassées.

Suite au verdict de Chauvin, Crump a déclaré: « Nous commençons enfin à en tant que comté à tenir la promesse d’une justice égale devant la loi pour tous. »

Il a ajouté: «C’est le sang sacrificiel qui a rendu ce moment possible pour l’histoire en Amérique.

«Réjouissons-nous tous de ce moment, mais notons que nous avons encore du travail à faire.

Il a appelé à l’adoption d’une législation pour «empêcher certains de ces meurtres injustifiés par les personnes qui sont censées nous protéger et nous servir», comme il en a nommé d’autres qui ont été abattus par la police.