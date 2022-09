Le président Biden déclare que les troupes américaines défendraient Taiwan si la Chine attaquait

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine il y a plus de six mois, Biden avait souligné à plusieurs reprises que les forces militaires américaines ne combattraient pas les troupes russes sur le sol ukrainien. Pelley a demandé à Biden si la situation serait différente en cas d’attaque contre Taïwan.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine – ainsi qu’entre la Chine et Taïwan – se sont intensifiées ces derniers mois. Peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Biden a envoyé une délégation non officielle d’anciens responsables américains de la défense et de la sécurité nationale à Taïwan, dans le but de montrer que l’engagement des États-Unis envers Taïwan “reste solide comme le roc”, a déclaré un responsable de l’administration à l’époque.