Le président Biden cite une étude selon laquelle 55 grandes entreprises américaines n’ont pas payé d’impôt fédéral

Le président Joe Biden a déclaré mercredi soir que certaines des plus grandes entreprises américaines ne paient pas d’impôts, ce qui a donné un coup de pouce aux recherches récentes de l’Institut de gauche sur la fiscalité et la politique économique.

Biden, lors de sa première allocution à une session conjointe du Congrès, n’a pas mentionné le groupe par son nom, mais il a directement extrait les données du rapport du groupe début avril en appelant les grandes entreprises à «payer leur juste part» d’impôts.

« Une étude récente montre que 55 des plus grandes entreprises du pays n’ont payé aucun impôt fédéral sur le revenu l’année dernière. Aucun impôt fédéral sur plus de 40 milliards de dollars de bénéfices », a déclaré le président. « Ce n’est pas juste. Nous allons réformer les impôts sur les sociétés. »

Le président a ajouté que ces taxes supplémentaires «aideraient à payer les investissements publics dont bénéficieront leurs entreprises».

Steve Wamhoff, directeur de la politique fiscale fédérale de l’institut et co-auteur du rapport, a déclaré qu’il avait été agréablement surpris d’entendre le président citer des recherches qu’il avait effectuées avec Matthew Gardner, chercheur principal à l’ITEP.

Le rapport ITEP était basé sur un examen des dossiers financiers annuels par les plus grandes sociétés cotées en bourse du pays pour leur dernier exercice.

Wamhoff a noté que Biden, en campagne électorale l’année dernière, avait fait référence aux conclusions de son groupe à but non lucratif sur les grandes entreprises ne payant pas d’impôts fédéraux.

«Nous devons réparer le système»

« Cela illustre pourquoi nous devons corriger le système fiscal », a déclaré Wamhoff dans une interview accordée à USA TODAY. « C’était un peu surréaliste d’être impliqué dans quelque chose qui a été mentionné par le président des États-Unis. C’est aussi formidable de voir cette question attirer l’attention. »

Wamhoff, qui a également travaillé pour le sénateur américain Bernie Sanders, I-Vermont, a déclaré que son groupe ou une organisation apparentée avait fait des rapports similaires sur des entreprises payant peu ou rien en impôts fédéraux datant de l’administration Reagan. Mais il pense qu’une majorité du grand public est maintenant intéressée à augmenter les impôts des entreprises pour payer des services publics supplémentaires.

Des réductions de dépenses, pas des augmentations d’impôts

Mais les Américains pour la réforme fiscale, qui promeut un gouvernement limité et une baisse des impôts, a souligné un sondage selon lequel les électeurs veulent une infrastructure payée avec des réductions de dépenses – pas des augmentations d’impôts. Le groupe n’a pas répondu à un message téléphonique.

Pendant ce temps, Wamhoff a déclaré que le message du président gagnait du terrain au Congrès. Il a déclaré qu’il faisait partie d’une réunion de groupe jeudi matin avec le personnel de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, sur la politique fiscale.

Alors que le président démocrate a une majorité mince comme un rasoir à la Chambre, le Sénat est à égalité à 50-50 et quelques démocrates modérés comme Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona n’ont pas pleinement adhéré au programme du président.

L’institut a déclaré que ses conclusions sur les paiements d’impôts pour 2020 continuaient une « tendance de plusieurs décennies d’évasion fiscale des sociétés par les plus grandes sociétés américaines ». Et pendant l’administration Trump, les réductions d’impôts de 2017 et la loi bipartite CARES en réponse à la pandémie ont préservé ou élargi les allégements fiscaux juridiques.

Le rapport indique que Archer Daniels Midland, basé à Chicago, avait 438 millions de dollars de revenus avant impôts (bénéfices ou bénéfices avant impôts) l’année dernière et a reçu une remise fédérale de 164 millions de dollars. L’entreprise n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique.

Le groupe affirme que les 10 principales sociétés américaines cotées en bourse, sur la base du revenu avant impôt, qui n’ont payé aucun impôt fédéral sur le revenu ou qui ont obtenu une réduction d’impôt l’année dernière étaient:

• Communications de la charte

• Nike

• Salesforce.com

• Dish Network

• American Electric Power

• Danaher

• Énergie DTE

• Xcel Energy

• Edison consolidée

• Nucor

La liste complète peut être trouvée sur itep.org

