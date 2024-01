WASHINGTON — Le président Joe Biden s’est engagé à prendre des mesures immédiates pour « fermer » la frontière entre les États-Unis et le Mexique si le Congrès approuve une proposition en cours de négociation au Sénat, tout en exhortant les législateurs à adopter un projet de loi bipartite « s’ils prennent au sérieux la crise frontalière. “

Biden, dans un communiqué publié vendredi soir, a déclaré que ce qui était négocié au Sénat serait « l’ensemble de réformes le plus dur et le plus juste pour sécuriser la frontière que nous ayons jamais eu dans notre pays ».

Il a ajouté que la proposition inclurait une nouvelle autorité présidentielle pour « fermer la frontière lorsqu’elle est submergée ».

“Et si j’avais cette autorité, je l’utiliserais le jour où je signerais le projet de loi”, a déclaré Biden.

La déclaration de Biden visait à sauver un accord frontalier bipartisan sur le point de s’effondrer après que le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., ait reconnu en privé à d’autres sénateurs républicains cette semaine que l’opposition de l’ancien président Donald Trump – le favori républicain à la présidentielle de 2024 – mettait le faire la fête dans un dilemme.

L’échec d’un accord frontalier bipartisan priverait Biden de la possibilité de revendiquer une victoire dans la lutte contre l’augmentation de la migration à la frontière sud – un sujet sur lequel les républicains ont martelé Biden tout au long de sa présidence.

Trump a réitéré son opposition à un accord frontalier dans un article publié samedi matin sur son site de médias sociaux Truth Social.

“UN MAUVAIS ACCORD À LA FRONTIÈRE EST BIEN PIRE QUE PAS D’ACCORD À LA FRONTIÈRE !” Trump a écrit.

Dans une évaluation inhabituellement brutale la semaine dernière, Biden a déclaré aux journalistes que la frontière n’était pas sécurisée dans un contexte d’augmentation record de la migration, appelant à des « changements politiques importants » avec le système d’asile et les autorités exécutives pour contrôler la frontière.

Biden cherche un accord sur un programme de dépenses supplémentaires de 110 milliards de dollars au Congrès qui comprendrait des mesures aux frontières pour amener les républicains à soutenir davantage de financements pour aider l’Ukraine à se défendre contre la Russie.

Dans le cadre du paquet discuté au Sénat, le Département de la Sécurité intérieure aurait le pouvoir de fermer la frontière lorsque les migrants cherchant à traverser sans autorisation préalable dépassent une moyenne quotidienne de 4 000 sur une période d’une semaine, CNN et d’autres médias ont rapporté.

Et si le nombre de migrants franchissant la frontière dépasse en moyenne 5 000 par jour, le ministère de la Sécurité intérieure serait tenu de fermer la frontière aux migrants qui traversent illégalement et non aux points d’entrée. Selon CNN, cette proposition permettrait à certains migrants de rester aux États-Unis s’ils fuient la torture ou les persécutions dans leur pays.

“Sécuriser la frontière grâce à ces négociations est une victoire pour l’Amérique”, a déclaré Biden dans sa déclaration de vendredi. “Pour tous ceux qui réclament un contrôle plus strict des frontières, voici la manière de procéder. Si vous êtes sérieux au sujet de la crise frontalière, adoptez un projet de loi bipartite et je le signerai.”

Pourtant, même si un accord était conclu au Sénat, toute proposition se heurterait probablement à une résistance républicaine à la Chambre.

Le président Mike Johnson, qui a déclaré avoir régulièrement parlé à Trump des négociations frontalières, a averti vendredi dans une lettre qu’un accord bipartisan sur les frontières et l’immigration au Sénat était probablement « mort à son arrivée » à la Chambre. Et samedi, Johnson a publié une déclaration affirmant que Biden peut arrêter la migration sans l’aide du Congrès : « Il peut et doit prendre des mesures exécutives immédiatement pour inverser la catastrophe qu’il a créée. »

Johnson a réitéré que le Sénat contrôlé par les démocrates devrait adopter le projet de loi strict et intransigeant sur la politique des frontières et des migrants adopté l’année dernière, appelé HR 2. Il a déclaré que la mesure “contient déjà les réformes législatives de base qui sont nécessaires pour contraindre réellement l’administration Biden pour résoudre la catastrophe frontalière.

