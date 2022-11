Le président Biden chahuté par des manifestants exigeant des réparations climatiques à la COP27

Cette histoire fait partie Choisir la Terreune série qui relate l’impact du changement climatique et explore ce qui est fait pour résoudre le problème.

Le président Biden est arrivé à l’ONU Sommet climat COP27 en Égypte vendredi avec un message pour le monde sur le rôle des États-Unis en tant que leader climatique et sur ses réalisations climatiques en 2022, à savoir le passage du Loi sur la réduction de l’inflationqui comprend des dispositions engageant des centaines de milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique.

Mais après avoir quitté son vol de nuit et flâné entre les réunions à la lueur de l’heure d’or du désert, il s’est avéré que le monde avait un message pour lui : « Payez ! Payez ! Payez pour les pertes et dommages ! scandaient les manifestants alors que son service de sécurité le précipitait.

Une manifestation impliquant au moins 50 personnes, certaines vêtues de robes bleues et tenant des pancartes demandant des “réparations”, était déjà bien engagée lorsque Biden et son entourage, qui comprenait la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et d’autres membres de la délégation du Congrès américain, sont passés par.

Après plusieurs chants d’échauffement, Harjeet Singh, conseiller principal du Climate Action Network International, commençait à peine à parler à la foule de l’importance des pertes et des dommages – l’indemnisation des victimes de la crise climatique dans les pays vulnérables, payée par ceux qui l’ont fait le plus pour le provoquer. Les pertes et dommages sont un problème clé pour les militants de la justice climatique et ont finalement été reconnus à l’ordre du jour officiel de la COP27 cette année après plus de 30 ans de campagne. Singh a joué un rôle central dans cette campagne, mais il a interrompu son discours lorsqu’il a été alerté du fait que les dirigeants du pays avec les émissions historiques les plus élevées venaient de passer, à moins de 50 mètres.

La foule de manifestants s’est retournée contre Biden et a recommencé à chanter, plus fort et plus férocement cette fois. Pour de nombreux militants de toute l’Afrique et du monde en développement, cela pourrait être leur seule occasion de faire part au dirigeant des États-Unis de leurs sentiments face à la réticence de son pays à leur verser une indemnisation pour la perte de vies, de terres, de moyens de subsistance et de culture qu’ils ‘ai connu en raison du changement climatique d’origine humaine. Au-dessus de la tête, des avions privés se sont préparés à atterrir à l’aéroport de Charm-el-Cheikh pendant que les législateurs américains se précipitaient, ne faisant aucune tentative visible pour reconnaître les manifestants. La scène a peint une image de mondes en collision.

Après le passage de l’entourage de Biden, Singh a repris son discours. “Il était important d’envoyer un message à l’administration américaine”, a-t-il déclaré. “Les États-Unis sont le plus grand émetteur historique et le plus grand bloqueur sur la question du financement des pertes et dommages au cours des 30 dernières années.”

Les États-Unis se sont toujours opposés à la lutte contre les pertes et les dommages lors des pourparlers sur le climat, craignant la responsabilité à laquelle ils seraient confrontés. A la COP27, le pays a changé de ton, reconnaissant l’importance d’établir le financement des pertes et dommages. Au cours des derniers jours, John Kerry, l’envoyé climatique de Biden, et d’autres législateurs et responsables ont parlé de la volonté des États-Unis de jouer leur rôle pour aider les plus vulnérables du monde. Kerry a déclaré que les États-Unis feront leur part, mais a également parlé de transférer la responsabilité au secteur privé, laissant beaucoup soupçonner que le pays n’est pas sérieux.

“Il y a du mouvement, c’est pourquoi nous l’avons mis à l’ordre du jour”, a déclaré Singh. “Mais vous savez ce qui se passe en ce moment dans les salles de négociation ? Ils ne font que s’exprimer du bout des lèvres.”

L’ordre du jour de la COP27 précise qu’une facilité de financement des pertes et dommages devrait être mise en place d’ici 2024, mais beaucoup espèrent qu’elle pourra plutôt être réalisée au cours de ce sommet. Ceux qui plaident pour le financement des pertes et dommages soutiennent qu’il n’y a pas de temps à perdre – les gens sont actuellement touchés par la crise climatique.

“Les gens ordinaires souffrent”, a déclaré Singh. “De cette action, nous envoyons un message très fort à tous les pays et en particulier aux bloqueurs que vous devez être constructif. Vous devez changer de cap et vous devez vous mettre d’accord sur la facilité de financement des pertes et dommages ici.”

La manifestation s’est terminée pacifiquement, les militants se balançant ensemble sur de la musique appelant à “l’industrialisation des nations riches”, des banderoles de réparation dansant et virevoltant dans la brise du début de soirée.