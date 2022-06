Le président Biden appelle le Congrès à suspendre la taxe américaine sur l’essence pendant 90 jours

Pourtant, certains ont rapidement noté que la suspension de la taxe sur l’essence maintiendrait la demande stable et ne résoudrait pas les problèmes structurels du marché.

Biden a également appelé les États à suspendre leurs taxes sur l’essence ou à trouver d’autres moyens d’apporter un certain soulagement.

« J’appelle les entreprises à répercuter cela – chaque centime de cette réduction de 18 cents – sur le consommateur », a déclaré Biden mercredi. « Il n’y a plus de temps pour profiter. »

La taxe fédérale s’élève actuellement à 18 cents pour un gallon d’essence ordinaire et à 24 cents par gallon pour le diesel.

La demande de produits pétroliers a rebondi avec la réouverture des économies mondiales, tandis que l’offre est restée limitée. Un manque de capacité de raffinage a également fait grimper les prix.

« Je comprends parfaitement que l’exonération de la taxe sur l’essence ne résoudra pas à elle seule le problème. Mais elle apportera un soulagement immédiat aux familles. Juste un peu de répit alors que nous continuons à travailler pour faire baisser les prix à long terme », a déclaré Biden. .

Les prix augmentent dans tous les domaines avec une inflation à son plus haut niveau en 40 ans, mais la flambée des prix de l’essence est particulièrement notable. La moyenne nationale pour un gallon de taxe a dépassé 5 $ pour la première fois au début du mois.

Biden a qualifié la flambée des prix de « hausse des prix de Poutine ». Il a également blâmé les sociétés pétrolières et gazières pour ce qu’il appelle donner la priorité aux profits au détriment des consommateurs.

La semaine dernière, il a envoyé une lettre aux PDG des plus grandes sociétés de raffinage les exhortant à augmenter leur production. Les dirigeants de l’industrie disent que même s’ils voulaient stimuler les opérations, ils sont contraints de le faire en raison des pénuries de main-d’œuvre et d’autres problèmes.

« [M]e message est simple : aux entreprises qui gèrent des stations-service et fixent ces prix à la pompe, c’est un temps de guerre… ce ne sont pas des temps normaux. Réduisez le prix que vous facturez à la pompe pour refléter le coût que vous payez pour le produit », a déclaré le président.

Biden a déclaré que ces actions pourraient entraîner une baisse des prix à la pompe de 1 $ par gallon ou plus. « Cela ne réduira pas toute la douleur, mais ce sera d’une grande aide », a-t-il déclaré.

Il reste à voir si l’appel de la Maison Blanche gagnera du soutien sur Capitol Hill.

« Bien que bien intentionnée, cette politique n’apporterait au mieux qu’un soulagement minuscule tout en creusant un trou de 10 milliards de dollars dans le Highway Trust Fund qui devrait être comblé si nous voulons continuer à réparer les ponts en ruine, à faire face à la flambée des décès sur les routes et à construire un système d’infrastructure moderne », a déclaré le représentant Peter DeFazio, un démocrate de l’Oregon et président du comité de la Chambre sur les transports et les infrastructures.