Le président Biden appelle à une exonération de la taxe fédérale sur l’essence

Le président Joe Biden devrait demander mercredi au Congrès de créer un congé fédéral de trois mois pour les taxes sur l’essence et le diesel.

Biden devrait également demander à chaque État de suspendre ses propres taxes sur l’essence et le diesel.

Cette décision intervient une semaine après que le prix moyen d’un gallon d’essence aux États-Unis ait atteint 5 dollars pour la toute première fois.

La semaine dernière, Biden a lié la hausse des prix de l’essence à la vision plus pessimiste de nombreux Américains quant à la direction que prend le pays.

« Si vous remarquez, jusqu’à ce que les prix de l’essence commencent à augmenter », a déclaré Biden lors d’une interview avec l’Associated Press, « les choses étaient beaucoup plus, elles étaient beaucoup plus optimistes ».

Il existe une taxe fédérale de 18,4 cents par gallon sur l’essence et une taxe fédérale de 24,4 cents par gallon sur le carburant diesel.

La collègue démocrate de Biden, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi de Californie, a remis en question à plusieurs reprises la sagesse de réduire les taxes fédérales sur le carburant.

Bien qu’il s’agisse de « bonnes relations publiques », a noté Pelosi en avril, « il n’y a aucune garantie que l’économie, la réduction de la taxe fédérale, serait répercutée sur le consommateur ».

