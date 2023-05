Le président Biden annule ses visites en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour faire face à la crise de la dette américaine | Nouvelles américaines

Le président Joe Biden écourtera un voyage en Asie et en Australie pour faire face à la crise imminente de la dette aux États-Unis.

L’homme de 80 ans a annulé des arrêts dans Australie et Papouasie Nouvelle Guinée et retournera aux États-Unis après le sommet du G7 en Japon.

Il assistera au sommet de trois jours qui commence vendredi avant de rentrer aux États-Unis dimanche.

Une source proche de la planification du voyage du président a déclaré au réseau partenaire américain de Sky, NBC : « Le président Biden a décidé de retourner aux États-Unis dimanche, immédiatement après l’achèvement du G7, pour s’assurer que le Congrès prend des mesures avant la date limite pour éviter un défaut. »

Le président devait faire une brève escale historique en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis se rendre en Australie pour une réunion des pays dits « quadri » – Japon, Australie, Inde et États-Unis.

L’escale en Papouasie-Nouvelle-Guinée aurait été la première visite d’un président américain en exercice dans ce pays insulaire de plus de neuf millions d’habitants.

L’annulation est un revers de politique étrangère pour une administration qui a mis davantage l’accent sur la région du Pacifique au centre de sa portée mondiale.

Mais le Trésor américain a estimé que le pays entrerait dans une défaut rédhibitoire dès le 1er juin si le Congrès ne lève pas le plafond de la dette.

Les négociations sur le plafond de la dette américaine de M. Biden et du républicain du Congrès Kevin McCarthy se sont terminées mardi après moins d’une heure.

Mais M. McCarthy a déclaré à la sortie de la réunion: « Il est possible d’obtenir un accord d’ici la fin de la semaine. »

Plus tôt mardi, le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que l’arrêt australien était en cours de réévaluation.

« Nous travaillons et réfléchissons au reste du voyage en ce moment », a déclaré M. Kirby, notant que M. Biden rencontrerait le Premier ministre indien Narendra Modi et l’Australien Anthony Albanese au G7 à Hiroshima, au Japon.

M. Kirby a déclaré aux journalistes que si le voyage de Biden « était tronqué ou changé ou modifié de quelque manière que ce soit », cela devrait être considéré comme le président mettant ses priorités dans le bon ordre.