« Nous étions les juifs pendant la guerre du Kosovo et c’est nous qui sommes dans les chambres spéciales et non les assassins d’enfants, de femmes et de personnes âgées par Milosevic. »

Bien que le KSC / SPO ait été créé par une loi du parlement du Kosovo, le tribunal est impopulaire au Kosovo, où l’UCK est considérée comme une force de libération qui a sauvé la majorité albanaise du Kosovo d’une campagne de nettoyage ethnique brutal par les forces de Milosevic. De nombreux Kosovars estiment que le tribunal est basé à La Haye et non à Pristina et emploie un personnel entièrement non kosovar.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy