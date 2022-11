Le président Biden a 80 ans, faisant de lui le premier octogénaire du bureau ovale

Si les républicains avaient gagné, le travail aurait été confié au sénateur Charles E. Grassley de l’Iowa, qui a 89 ans et qui a l’intention de prouver sa durabilité, après avoir tweeté des vidéos de lui-même en train de faire des pompes et de courir lors de la dernière campagne. Le sénateur Chuck Schumer de New York, le chef de la majorité démocrate, a 71 ans, tandis que le sénateur Mitch McConnell du Kentucky, le chef de la minorité républicaine, a 80 ans.

Il se trouve que la Cour suprême des États-Unis, souvent considérée comme une collection d’anciens, a quelque chose d’un mouvement de jeunesse. Après plusieurs départs à la retraite et décès, les quatre juges les plus récemment confirmés sont tous encore dans la cinquantaine. Mais si l’histoire est un guide, ils traîneront pendant un certain temps. L’âge moyen d’un juge quittant le tribunal est de 81 ans et le juge Clarence Thomas, le membre principal, n’a que 74 ans.

Joseph Robinette Biden Jr. est né le 20 novembre 1942, le jour où l’armée britannique a capturé Benghazi, en Libye, aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. L’Amérique était encore à 18 mois du débarquement du jour J. Les films étaient toujours en noir et blanc, “Casablanca” était à deux mois de sa sortie, Bing Crosby était n ° 1 dans les charts, seulement environ 5 000 foyers avaient des téléviseurs, le revenu moyen était de 1 885 $ et l’espérance de vie des hommes était de 64,7 ans.

Au total, 2,8 millions d’Américains sont nés en 1942, un record pour l’époque mais pas aussi élevé que le taux de natalité augmenterait pendant le baby-boom d’après-guerre. L’année dernière, 1,3 million de personnes nées aux États-Unis et qui auront 80 ans cette année étaient toujours là, selon une analyse de Socialexplorer.com à partir des données du recensement.

Paul McCartney, Harrison Ford, Calvin Klein, Barbra Streisand, Michael Bloomberg, Michael Eisner, Joy Behar et trois membres de la Les garçons de la plage.