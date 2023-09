Le président azerbaïdjanais rencontre le patron du pétrole britannique

Alors que le conflit sur le Haut-Karabagh semble terminé, les affaires ont repris à Bakou

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré le président de BP, Helge Lund, pour discuter des futurs projets pétroliers et gaziers dans ce pays du Caucase. Bien que les puissances occidentales aient condamné la récente attaque de Bakou contre le Haut-Karabakh, elles dépendent de plus en plus de l’Azerbaïdjan pour leur énergie.

Aliyev et Lund se sont rencontrés mercredi à Bakou pour marquer l’anniversaire du « Contrat du siècle », un accord de 1994 qui a ouvert les champs pétrolifères de la Caspienne azerbaïdjanaise à un consortium d’extracteurs étrangers, dont BP.

BP « intérêt pour les futurs projets pétroliers, gaziers et énergétiques en Azerbaïdjan » a été discuté lors de la réunion, selon l’agence de presse azerbaïdjanaise APA.

Quelques heures avant la réunion, l’Azerbaïdjan a conclu un accord de cessez-le-feu avec les autorités du Haut-Karabakh, une enclave ethnique-arménienne située sur son territoire. Le cessez-le-feu a mis fin à un peu plus de 24 heures d’effusion de sang, alors que les forces azerbaïdjanaises bombardaient le Haut-Karabakh sous ce qu’elles appellent « mesures antiterroristes » contre un prétendu renforcement des troupes arméniennes.

Avec le cessez-le-feu, le Haut-Karabakh reviendra probablement sous le contrôle total de l’Azerbaïdjan. L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont mené deux guerres pour la province au début des années 1990 et en 2020, mais l’actuel Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a annoncé plus tôt cet été qu’il était prêt à renoncer aux revendications d’Erevan sur la région.

Cette décision s’est révélée extrêmement impopulaire auprès du public arménien et de la diaspora, et Pashinyan a tenté de reprocher à la Russie de ne pas avoir pris la défense du Haut-Karabakh. Cependant, Moscou a souligné que c’était la décision de Pashinyan lui-même de reconnaître formellement la province comme territoire azerbaïdjanais, tandis que le Kremlin a critiqué les récentes démarches du dirigeant arménien envers l’Occident.

Les diplomates américains, britanniques et européens ont explicitement condamné le recours à la force militaire par l’Azerbaïdjan, même si la réaction à Londres a été plus discrète que sur le continent, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly ayant refusé de publier une déclaration mardi. Le Royaume-Uni a déjà été condamné pour avoir autorisé la diffusion de matériel promotionnel financé par BP et Aliyev à la télévision d’État, tandis que Cleverly a répondu et ignoré les appels visant à dénoncer le blocus du Haut-Karabakh par Bakou au début de l’été.

En Europe, les relations avec Bakou sont encore plus cruciales depuis que l’UE s’est coupée l’année dernière des importations de gaz russe. Dans le but de remplacer la Russie comme source d’énergie, le bloc a conclu un accord avec l’Azerbaïdjan en juillet dernier pour doubler ses livraisons annuelles de gaz à 20 milliards de mètres cubes d’ici 2027.

Malgré les appels du Parlement européen à imposer des sanctions à Bakou et à réexaminer l’accord gazier de 2022, le président du Conseil européen, Charles Michel, a accepté le cessez-le-feu, affirmant qu’il avait appelé Aliyev à exhorter le « traitement sûr et digne par l’Azerbaïdjan des Arméniens du Karabakh. »