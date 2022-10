Le président autrichien espère être réélu sans second tour

VIENNE (AP) – Le président libéral autrichien espère être réélu dimanche sans avoir besoin d’un second tour après une campagne au cours de laquelle il s’est présenté comme l’option stable en des temps incertains.

Le président Alexander Van der Bellen, 78 ans, brigue un second mandat après six premières années au cours desquelles une succession de crises politiques intérieures a donné au chef de l’Etat une visibilité inhabituellement élevée dans un rôle souvent largement cérémoniel.

Près de 6,4 millions de personnes dans le pays alpin ont le droit de voter lors des élections de dimanche.

Les sondages ont montré une grande avance pour Van der Bellen, qui a le soutien implicite ou explicite des principaux partis autrichiens. La principale question est de savoir s’il gagnera au premier tour ou si un second tour sera nécessaire contre le candidat classé deuxième le 6 novembre.

Parmi les partis au parlement, seul le Parti de la liberté d’extrême droite a présenté un candidat contre lui – Walter Rosenkranz, un avocat qui est l’ancien chef de son groupe parlementaire.

En 2016, Van der Bellen a battu un candidat plus en vue du Parti de la liberté, Norbert Hofer, de 53,8% à 46,2% lors d’un second tour qui a été refait sur ordre de la Cour constitutionnelle autrichienne.

Le parti de Hofer avait revendiqué des irrégularités de vote généralisées lors du premier tour des mois plus tôt que Van der Bellen avait remporté d’un cheveu. Le vote a été étroitement surveillé au cours d’une année qui a produit le vote sur le Brexit au Royaume-Uni et l’élection de Donald Trump aux États-Unis.

Il n’y a aucun signe d’un tel drame cette fois. Les sondages d’opinion de ces dernières semaines ont constamment placé Van der Bellen au-dessus de la barre des 50% dont il a besoin pour éviter un second tour.

“Si les choses se passent bien, j’obtiendrai plus de votes que mes six concurrents réunis”, a-t-il déclaré cette semaine. « Si je ne réalise pas mon souhait, eh bien, je gagnerai quatre semaines plus tard. … Je ne veux pas ça. Je veux gagner ce dimanche.

Parmi les autres candidats figurent Dominik Wlazny, du Parti de la bière satirique de gauche, connu sous le nom de Marco Pogo, ainsi qu’une poignée de candidats de droite et complotistes, tels que Michael Brunner du parti de restriction anti-coronavirus People Freedom Fundamental Rights et Gerald Grosz, ancien dirigeant du parti d’extrême droite aujourd’hui disparu Alliance pour l’avenir de l’Autriche.

Le Parti de la liberté a capitalisé sur l’inflation et la hausse des prix de l’énergie pour réaliser de modestes gains dans les sondages ces derniers mois. Mais il n’a pas été en mesure de poser le défi de taille que Hofer a relevé.

Les affiches de campagne récentes de Van der Bellen, qui est originaire du parti écologiste vert mais se présente comme un indépendant, comportaient le slogan “The Safe Choice in Stormy Times”.

L’Autriche a été confrontée à des perturbations politiques ces dernières années, passant par cinq chanceliers au cours du premier mandat de Van der Bellen.

Après l’effondrement de la coalition gouvernementale du chancelier conservateur Sebastian Kurz avec le Parti de la liberté dans un scandale en 2019, le président a nommé un cabinet intérimaire d’experts non partisans sous la direction de Brigitte Bierlein, alors chef de la Cour constitutionnelle.

L’année dernière, les meilleurs politiciens autrichiens sont entrés et sortis du palais Hofburg de Van der Bellen après la démission de Kurz, qui était revenu dans un nouveau gouvernement avec les Verts. Le pays a eu trois chanceliers en deux mois, le successeur de Kurz, Alexander Schallenberg, laissant la place en quelques semaines à l’actuel chancelier Karl Nehammer.

Les projections des élections anticipées devraient être disponibles peu après la fermeture des bureaux de vote à 17h00 (15h00 GMT) dimanche, avec un résultat préliminaire attendu dimanche soir. Les bulletins de vote par correspondance seront comptés lundi.

