Le président autrichien devrait être réélu en tant que choix “sûr”

VIENNE (AP) – Le président autrichien Alexander Van der Bellen, qui a occupé ses fonctions pendant une période d’instabilité politique intérieure, une pandémie mondiale et la guerre en cours en Ukraine, a fait campagne pour sa réélection en se présentant comme l’option stable en des temps instables.

On s’attend à ce que les électeurs confient à Van der Bellen un second mandat. La principale question est de savoir si sa victoire interviendra lorsque le pays tiendra le premier tour de son élection présidentielle dimanche ou si l’élection se déroulera au second tour.

Les affiches de campagne de ces dernières semaines présentaient l’occupant sortant du palais présidentiel de la Hofburg à Vienne avec un fond rouge-blanc-rouge – représentant les couleurs du drapeau autrichien – et le slogan “Le choix sûr en temps de tempête”.

Van der Bellen, qui appartenait auparavant aux Verts mais se présente comme indépendant, est l’un des sept candidats en lice pour la présidence. Il a le soutien implicite ou explicite de la plupart des grands partis autrichiens, ce qui explique en partie pourquoi sa réélection est si probable.

Les Verts, les sociaux-démocrates et les néos libéraux l’ont soutenu, et le Parti populaire conservateur a refusé de présenter un challenger. Sur les cinq partis représentés au Parlement autrichien, seul le Parti de la liberté d’extrême droite a choisi de présenter un candidat contre lui – son ancien chef parlementaire Walter Rosenkranz, un avocat.

Parmi les autres candidats sur le bulletin de vote figurent Dominik Wlazny, du Parti de la bière satirique de gauche, connu sous le nom de Marco Pogo, ainsi qu’une poignée de candidats de droite et complotistes, tels que Michael Brunner du parti anti-coronavirus People Freedom Fundamental Rights et Gerald Grosz, ancien dirigeant du parti d’extrême droite aujourd’hui disparu Alliance pour l’avenir de l’Autriche.

Les présidents autrichiens sont élus pour un mandat de six ans et sont à la tête de l’État. Bien que la position sur papier détienne une autorité importante, y compris pour approuver la législation, révoquer les ministres du gouvernement et dissoudre le parlement et convoquer de nouvelles élections, les pouvoirs sont rarement utilisés.

Van der Bellen doit obtenir 50% des voix pour éviter un second tour en novembre. Les sondages d’opinion l’ont constamment placé au-dessus de cette barre ces dernières semaines.

Peter Hajek, chef de la société de sondage basée à Vienne Public Opinion Strategies, a déclaré que les sondages les plus récents placent le soutien de Van der Bellen bien au-dessus de 50%, ce qui signifie qu’il atteindra probablement ce seuil même s’il y a un faible taux de participation.

“Alexander Van der Bellen détient en effet tous les atouts”, a déclaré Hajek.

En conséquence, la campagne présidentielle a été relativement modérée : Van der Bellen a opté pour des événements plus petits plutôt que des rassemblements à grande échelle, et il a refusé de participer à des débats télévisés avec ses adversaires.

Rosenkranz et d’autres candidats, quant à eux, ont utilisé la course comme une opportunité pour faire passer leurs messages et leur rhétorique de campagne malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Van der Bellen a déclaré qu’il était convaincu qu’il pouvait remporter le vote de dimanche.

“Si les choses se passent bien, je vais obtenir plus de votes que mes six concurrents réunis”, a-t-il déclaré lors d’un événement dans un centre communautaire juif cette semaine. « Si je ne réalise pas mon souhait, eh bien, je gagnerai quatre semaines plus tard. … Je ne veux pas ça. Je veux gagner ce dimanche.

Van der Bellen a été élu président pour la première fois en 2016 lors d’une course étroitement surveillée entre lui et Norbert Hofer du Parti de la liberté. Cette année-là, celle-là même qui a produit le Brexit au Royaume-Uni et l’élection de Donald Trump aux États-Unis, l’Autriche aurait pu élire son premier chef d’État d’extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale.

Cette année, le Parti de la liberté a capitalisé sur l’inflation et la hausse des prix de l’énergie pour réaliser de modestes gains dans les sondages ces derniers mois. Mais il n’a pas été en mesure de poser le genre de défi fort à Van der Bellen que Hofer a fait il y a six ans.

Les projections des élections anticipées devraient être disponibles peu après la fermeture des bureaux de vote à 17h00 (15h00 GMT) dimanche.

__

Philipp Jenne à Vienne a contribué au reportage.

Emily Schultheis, Associated Press