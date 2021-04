WASHINGTON – Le président Joe Biden effectuera le premier voyage à l’étranger de sa présidence lorsqu’il assistera au sommet du Groupe des Sept en Angleterre en juin.

La Maison Blanche a confirmé vendredi que Biden assisterait au rassemblement annuel des dirigeants des plus grands pays industriels du pays lorsque le groupe se réunira à Cornwall, en Angleterre, les 11 et 13 juin. Ensuite, il se rendra à Bruxelles, où il tiendra des réunions avec les dirigeants de l’Union européenne et assistera au sommet du 14 juin des dirigeants de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

La Maison Blanche a déclaré que le voyage soulignera l’engagement de Biden à restaurer les alliances américaines, à revitaliser les relations transatlantiques et à travailler en étroite coopération avec les alliés américains et les partenaires multilatéraux pour relever les défis mondiaux et mieux protéger les intérêts de l’Amérique.

Pendant son séjour en Angleterre, il tiendra également des réunions avec d’autres dirigeants du G7, dont le Premier ministre britannique Boris Johnson.

En Belgique, Biden affirmera l’engagement des États-Unis envers l’OTAN, la sécurité transatlantique et la défense collective, a déclaré la Maison Blanche. Les dirigeants de l’OTAN discuteront de la manière d’orienter l’alliance face aux menaces futures et d’assurer un partage efficace du fardeau. Biden tiendra également des réunions avec d’autres dirigeants de l’OTAN.

Les dirigeants discuteront également d’un programme commun pour garantir la sécurité sanitaire mondiale, stimuler la reprise économique mondiale, lutter contre le changement climatique, améliorer la coopération numérique et commerciale, renforcer la démocratie et répondre aux préoccupations de politique étrangère mutuelle, a déclaré la Maison Blanche.

Biden a fait plusieurs voyages intérieurs depuis sa prise de fonction le 20 janvier. Jeudi, il se rendra à Atlanta, où lui et la première dame Jill Biden assisteront à un rallye automobile pour célébrer ses 100 premiers jours au pouvoir.

Bien que Biden n’ait pas encore voyagé à l’étranger, il a tenu des réunions bilatérales virtuelles avec les dirigeants du Canada et du Mexique. Vendredi dernier, Biden a tenu sa première réunion bilatérale en personne avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga à la Maison Blanche.

Cette semaine, il organise un sommet virtuel sur le climat de deux jours avec 40 dirigeants mondiaux.

Michael Collins couvre la Maison Blanche. Suivez-le sur Twitter @mcollinsNEWS.

