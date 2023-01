Le président assiégé du Pérou exhorte le Congrès à avancer les élections de 2024

La présidente assiégée du Pérou, Dina Boluarte, a exhorté le Congrès à avancer les élections prévues pour avril 2024 jusqu’à la fin de cette année alors que les manifestations anti-gouvernementales et les blocus s’intensifient à travers le pays.

Boluarte, qui a refusé de démissionner malgré les protestations furieuses à l’échelle nationale l’appelant à démissionner, a déclaré vendredi que les élections devraient être avancées à décembre pour tenter d’atténuer les sept semaines de troubles qui ont fait 57 morts – principalement des civils tués dans des affrontements. avec les forces de sécurité.

S’exprimant dans une base aérienne militaire à Lima, Boluarte a déclaré qu’elle espérait que la proposition inconditionnelle «nous sortirait de ce bourbier». Elle a déclaré que la branche exécutive du gouvernement convoquerait des élections dès que le congrès fixerait la date. La chambre profondément impopulaire a approuvé le report des élections de deux ans à avril 2024 lors d’un premier vote plus tôt ce mois-ci, mais doit procéder à un deuxième vote pour finaliser la décision.

“Personne n’a intérêt à s’accrocher au pouvoir… et moi, Dina Boluarte, n’ai aucun intérêt à rester à la présidence”, a-t-elle déclaré.

Le Pérou est plongé dans des troubles politiques et des violences de rue depuis début décembre, lorsque l’ancien président Pedro Castillo a été arrêté après avoir tenté de dissoudre le Congrès et de gouverner par décret. Boluarte, son vice-président et ancien colistier a pris ses fonctions.

Mais les manifestations et les blocus se sont étendus en taille et en ampleur alors que des dizaines de civils ont été tués dans de violents affrontements avec les forces de sécurité, en grande majorité dans le sud des Andes, une région ignorée et marginalisée par l’establishment de Lima qui a largement soutenu Castillo évincé qui s’est engagé à éradiquer la pauvreté et renverser le statu quo.

Les protestations se sont étendues à la capitale, Lima, alors que les manifestants se déplaçaient en convois du sud des Andes vers la capitale pour exiger la démission de Boluarte, la fermeture du congrès et de nouvelles élections. Les étudiants ont rejoint les rangs des manifestants mardi dans des manifestations massives qui se sont soldées par de violents affrontements avec la police. Plusieurs journalistes figuraient parmi les blessés par des billes de caoutchouc et des grenades lacrymogènes tirées par la police.

Une descente de police dans une université samedi dernier a suscité une nouvelle indignation face aux tactiques brutales de la police et a gonflé les rangs des manifestants exigeant des conséquences politiques pour Boluarte et son cabinet.

Boluarte, 60 ans, s’est excusé pour la manière dont le raid universitaire s’est déroulé mardi, mais a salué la “conduite irréprochable” des forces de police lors des manifestations à Lima la semaine dernière. Elle a appelé à une “trêve nationale” et a affirmé que des groupes violents, dont certains venaient de Bolivie, semaient “le chaos et l’anarchie” pour un agenda politique.

L’avocate et ancienne fonctionnaire, originaire d’Apurímac dans le sud des Andes, a lancé un appel aux manifestants, affirmant en quechua qu’elle était l’une d’entre elles.