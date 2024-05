Le président argentin Javier Milei saccage l’épouse du Premier ministre espagnol dans une querelle diplomatique

Le gouvernement espagnol a rappelé son ambassadeur à Buenos Aires après que le président argentin Javier Milei ait publiquement fustigé l’épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

S’adressant à la foule lors d’un rassemblement de droite à Madrid ce week-end, le président de droite a visé la première dame espagnole, Begona Gomez, qui a été au centre d’un scandale de corruption compliqué impliquant un trafic d’influence présumé.

« Les élites mondiales ne réalisent pas à quel point la mise en œuvre des idées du socialisme peut être destructrice », a déclaré dimanche Milei. « Même si vous avez une femme corrompue, disons, cela devient sale et vous prenez cinq jours pour y réfléchir », a-t-il ajouté, faisant référence à la pause de cinq jours que le Premier ministre socialiste espagnol a prise dans ses fonctions à la suite de le scandale.

Les responsables espagnols n’ont pas apprécié les remarques de Milei, le ministre des Affaires étrangères José Manuel Albares s’engageant à lui « expliquer la gravité » de ses offenses et exigeant que le président argentin s’excuse pour ses propos désobligeants.

« Il n’y a aucun précédent pour un chef d’État qui se rend dans la capitale d’un autre pays pour insulter ses institutions et s’ingérer de manière flagrante dans ses affaires intérieures », a déclaré Albares, ajoutant dans une déclaration vidéo que « Milei a porté la relation entre l’Espagne et l’Argentine à son paroxysme ». état le plus grave de l’histoire récente » avec son comportement.

Mais aucune excuse n’a été présentée et Milei a plutôt doublé ses remarques dans des commentaires aux médias locaux cette semaine. « Je ne vais en aucun cas m’excuser », a-t-il déclaré à la chaîne argentine. Toutes les nouvelles.

La décision de l’Espagne de rappeler « indéfiniment » son ambassadeur en Argentine intervient après que le Premier ministre Sanchez a menacé de démissionner suite à des attaques « graves et grossières » contre son épouse de la part de responsables de droite dans le pays. La première dame n’a pas été inculpée dans le cadre de l’enquête lancée par le parti conservateur espagnol Vox. Un procureur fédéral a depuis soutenu que l’affaire devait être classée sans suite faute de preuves.

« La plupart du temps, nous oublions que les politiciens sont des personnes », a déclaré Sanchez dans une lettre publique après avoir repris ses fonctions de Premier ministre le mois dernier. « Et je ne rougis pas de le dire, mais je suis un homme profondément amoureux de ma femme, qui vit avec un sentiment d’impuissance sous les coups de boue. »