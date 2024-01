Le président argentin Javier Milei embrouille les élites de Davos pour avoir défendu l’agenda socialiste

Entreprise

Le nouveau président argentin Javier Milei a suscité de nombreux éloges de la part des conservateurs après avoir dénoncé l’élite mondiale lors du Forum économique mondial de cette semaine pour avoir abandonné le capitalisme pour promouvoir un programme socialiste « qui crée la pauvreté ».

Milei – un anarcho-capitaliste autoproclamé élu en novembre après s’être engagé à réduire les dépenses publiques gonflées de l’Argentine – a réprimandé les PDG et les dirigeants du monde qui ont « abandonné le modèle de liberté pour différentes versions de ce que nous appelons le collectivisme » lors de son discours au rassemblement annuel. à Davos, en Suisse.

“Aujourd’hui, je suis ici pour vous dire que le monde occidental est en danger”, a déclaré Milei mercredi dans un communiqué. adresse spéciale dans la station balnéaire suisse.

« Et il est en danger parce que ceux qui sont censés devoir défendre les valeurs de l’Occident sont récupérés par une vision du monde qui mène inexorablement au socialisme, et donc à la pauvreté. »

PA

Milei, dont le franc-parler lui a valu des comparaisons avec l’ancien président Donald Trump, a dénoncé les dangers des « expériences collectivistes, qu’il a qualifiées de « cause profonde » des problèmes qui affligent une grande partie du monde.

« Le socialisme est un phénomène qui crée la pauvreté », a-t-il déclaré, ajoutant que « le capitalisme de libre entreprise est le seul outil dont nous disposons pour mettre fin à la faim et à la pauvreté ».

Le dénigrement du socialisme par Milei a été salué sur les réseaux sociaux, où la vidéo de son discours a recueilli près de 7 millions de vues dans les 24 heures qui ont suivi sa publication sur X.

Elon Musk, propriétaire du site anciennement connu sous le nom de Twitter, l’a qualifié de « bonne explication de ce qui rend les pays plus ou moins prospères ».

Frank Fleming, un scénariste conservateur pour des émissions pour enfants, posté: « Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un type comme celui-ci en Amérique ? C’est censé être notre truc.

“Javier Milei lance des bombes de vérité, tout comme Trump”, a ajouté le commentateur républicain Paul Szypula. “Je dois l’aimer et ce que cela signifie au moins pour le peuple argentin.”

Le forum marquait le premier voyage de Milei à l’étranger depuis son élection à la suite d’une campagne au cours de laquelle l’étranger politique a partagé ses projets de fermer la banque centrale argentine, d’abandonner le peso et de réduire les dépenses après que l’économie du pays ait été frappée par une inflation à trois chiffres.

Contrairement à la plupart des dirigeants qui se sont rendus à Davos, Milei aurait pris un vol commercial vers la Suisse pour économiser quelque 300 000 dollars, a déclaré son porte-parole Manuel Adorni. Reuters.

Milei a également critiqué « l’agenda socialiste du sommet, qui ne fera qu’apporter de la misère au monde ».

L’Argentine, troisième plus grand pays d’Amérique latine, est aux prises avec un taux d’inflation annuel de 211 % – le niveau le plus élevé depuis plus de trois décennies et un chiffre responsable de la sombre réalité selon laquelle deux Argentins sur cinq vivent désormais dans la pauvreté.

Milei s’est rendu à Davos sur un vol commercial, ce qui lui a permis d’économiser 300 000 $. Lors de son voyage, le président argentin aurait fait part de son projet de plaider pour la liberté lors du forum économique. Présidence argentine/AFP via Getty Images

Lorsque Milei a été présenté sur scène par le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, il a été vanté pour ses « méthodes plus radicales » qui ont « introduit un nouvel esprit en Argentine », selon CNBC.

Après son discours, Milei a rencontré la chef du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva.

Le discours de Milei est devenu viral sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs ont vanté le leader de droite pour avoir largué des « bombes de vérité ». Fille du bain à bulles/X

« Très bonne rencontre avec le président argentin Javier Milei », a écrit Georgieva sur X après la réunion, qui aurait porté sur la crise économique argentine et son programme de 44 milliards de dollars du FMI.

Le Le FMI est d’accord les fonds seront versés à l’Argentine entre décembre 2023 et le premier trimestre 2024, et serviront à rembourser une partie de la dette du pays auprès de l’organisation.











