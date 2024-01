Le président argentin félicité pour avoir dénoncé l’abandon de la liberté par les élites de Davos en faveur du socialisme : “Lance des bombes de vérité”

Le nouveau président argentin Javier Milei a stupéfié les utilisateurs des médias sociaux cette semaine avec son discours lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF), dans lequel il a appelé les élites occidentales à troquer la liberté contre le « collectivisme ».

Milei, un anarcho-capitaliste autoproclamé élu en novembre sur la base de son engagement à réduire les dépenses publiques, a confronté les participants au rassemblement de Davos mercredi, leur disant que l’Occident est “en danger” à cause de son programme.

“Aujourd’hui, je suis ici pour vous dire que le monde occidental est en danger. Et il est en danger parce que ceux qui sont censés avoir défendu les valeurs de l’Occident sont récupérés par une vision du monde qui mène inévitablement au socialisme. et donc à la pauvreté”, a déclaré Milei.

“Malheureusement, au cours des dernières décennies, motivés par certains individus bien intentionnés désireux d’aider les autres, et d’autres motivés par le désir d’appartenir à une caste privilégiée, les principaux dirigeants du monde occidental ont abandonné le modèle de liberté pour différentes versions de ce qu’est la liberté. nous appelons le collectivisme”, a-t-il poursuivi. “Nous sommes ici pour vous dire que les expériences collectivistes ne sont jamais la solution aux problèmes qui affligent les citoyens du monde, mais qu’elles en sont plutôt la cause profonde.”

“Croyez-moi, personne [is] mieux placé que nous, Argentins, pour témoigner de ces deux points”, a-t-il ajouté.

Le message de Milei a particulièrement trouvé un écho auprès des conservateurs sur les réseaux sociaux, qui ont exprimé leur satisfaction de voir un leader mondial critiquer en face certaines des élites de gauche du monde.

Le militant politique Collin Rugg a posté la vidéo et cité le discours en disant : « NOUVEAU : le président argentin Javier Milei démolit le socialisme devant un groupe de socialistes au Forum économique mondial. »

“Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un type comme celui-là en Amérique ? C’est censé être notre truc”, a écrit le scénariste conservateur pour enfants Frank Fleming.

“Un grand leader”, a déclaré l’acteur Robert Davi.

Le commentateur conservateur Paul Szypula a comparé Milei à l’ancien président Trump.

“Javier Milei lance des bombes de vérité, tout comme Trump. Je dois aimer ça et ce que cela signifie au moins pour le peuple argentin”, a-t-il écrit.

Le journaliste conservateur Ian Miles Cheong a proclamé : « Milei l’a fait sortir du parc », ajoutant : « Le gauchisme ne fonctionne pas ».