Le président Aoun quitte ses fonctions au milieu de la crise financière au Liban

Michel Aoun, le président chrétien de 89 ans qui a présidé à l’effondrement financier cataclysmique du Liban et à l’explosion meurtrière du port de Beyrouth, quitte le palais présidentiel dimanche, laissant un vide au sommet d’un État défaillant.

Le Parlement n’a jusqu’à présent pas été en mesure de s’entendre sur un successeur à ce poste, qui a le pouvoir de signer des projets de loi, de nommer de nouveaux premiers ministres et de donner le feu vert aux formations gouvernementales avant qu’elles ne soient votées par le parlement.

Comme pendant plus de la moitié du mandat d’Aoun, le Liban est actuellement gouverné par un cabinet intérimaire alors que le Premier ministre désigné tente depuis six mois de former un gouvernement.

Des dizaines de partisans se sont réunis au palais de Baabda pour dire adieu à Aoun, portant l’orange associée à son parti du Mouvement patriotique libre et portant des portraits de lui en tant que président et d’il y a des décennies lorsqu’il servait comme commandant de l’armée.

Un homme de 73 ans en treillis militaire qu’il portait lorsqu’il servait sous Aoun pendant la guerre civile a déclaré à Reuters qu’il souhaitait qu’Aoun puisse avoir trois ans de plus au pouvoir.

Thérèse Younes, une adolescente de 16 ans qui était venue avec d’autres adolescents, a déclaré qu’elle avait soutenu Aoun depuis l’âge de huit ans et qu’elle était triste de le voir partir.

« Si j’avais 18 ans, j’aurais quitté le pays. Il n’y a plus de Liban après Michel Aoun », a déclaré Younes.

Aoun est un personnage qui divise profondément, adoré par de nombreux chrétiens qui le considéraient comme leur défenseur dans le système sectaire libanais, mais accusé par les critiques de favoriser la corruption et d’aider le groupe armé Hezbollah à gagner en influence.

Aoun a obtenu la présidence en 2016, approuvée à la fois par le Hezbollah et le politicien chrétien maronite rival Samir Geagea dans un accord qui a ramené le politicien sunnite Saad al-Hariri au poste de Premier ministre.

Le mandat de six ans qui a suivi a vu l’armée libanaise combattre des militants islamistes à la frontière syrienne en 2017 avec l’aide du Hezbollah, une nouvelle loi électorale adoptée en 2018 et les principales sociétés énergétiques ont commencé des forages exploratoires dans des blocs offshore en 2020.

Au cours de sa dernière semaine au palais, il a signé un accord négocié par les États-Unis délimitant la frontière maritime sud du Liban avec Israël.

Ses fans ont salué ces réalisations, mais ses détracteurs affirment que ces succès modestes sont pâles par rapport à la crise financière de 2019, qui a plongé plus de 80 % de la population dans la pauvreté et provoqué les manifestations antigouvernementales généralisées.

Le mandat d’Aoun a également été marqué par l’explosion massive du port de Beyrouth en 2020 qui a tué plus de 220 personnes. Aoun a déclaré plus tard qu’il était au courant des produits chimiques qui y étaient stockés et a renvoyé le dossier à d’autres autorités pour qu’elles prennent des mesures. Les familles des victimes ont dit qu’il aurait dû faire plus.

Il a déclaré samedi à Reuters dans une interview que ses pouvoirs présidentiels n’étaient pas assez étendus pour faire face à la crise économique.

“Il a été de loin le pire président de l’histoire du Liban”, a déclaré Michel Meouchi, avocat et père de famille. “Je lui préfère un vide à la présidence.”

Le parcours d’Aoun vers la présidence a commencé pendant la guerre civile de 1975-1990, au cours de laquelle il a été commandant de l’armée libanaise et chef de l’un des deux gouvernements rivaux.

Il est retourné à Beyrouth après 15 ans d’exil, une fois que les forces syriennes se sont retirées sous la pression internationale après l’assassinat en 2005 de l’ancien Premier ministre Rafic al-Hariri.

En 2006, le FPM a formé une alliance avec le Hezbollah, qui a apporté un important soutien chrétien au groupe armé.

Dans son entretien avec Reuters, Aoun a crédité le Hezbollah pour son rôle “utile” en agissant comme “dissuasif” contre toute attaque israélienne pendant les pourparlers sur la frontière maritime.

Il a déclaré que son départ dimanche, un jour avant la fin officielle de son mandat, n’était pas la fin de sa carrière politique.