Le président « anarcho-capitaliste » argentin descend à Davos

Le soi-disant dirigeant « anarcho-capitaliste » argentin, Javier Milei, s’adressera mercredi à l’élite mondiale à Davos alors que l’excentrique libertaire cherche à restaurer la confiance dans l’économie de son pays lors de son premier voyage à l’étranger en tant que président.

Milei sera sous les feux des projecteurs au Forum économique mondial dans la station alpine suisse après avoir lancé une série de réformes drastiques dans une Argentine frappée par l’inflation après sa victoire choc aux élections du mois dernier.

Le dirigeant argentin de 53 ans a donné mardi un bref aperçu de son discours lors de son vol vers l’Europe à bord d’un avion commercial, qu’il a pris dans le cadre de son image d’austérité.

“Je viens planter les graines de la liberté dans un forum contaminé par l’agenda socialiste 2030, qui ne fera qu’apporter de la misère au monde”, a-t-il déclaré depuis l’avion dans une vidéo publiée par le média argentin Infobae.

Il n’a pas donné plus de détails, mais de nombreux membres d’extrême droite pensent que l’agenda de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 est un programme de lutte contre la pauvreté qui vise à restreindre les libertés individuelles.

Milei, qui a fait des comparaisons avec l’ancien président américain Donald Trump, a déclaré qu’il dirait à Davos que “la liberté est la clé de la prospérité”.

Ses opinions sur certaines questions pourraient entrer en conflit avec celles défendues au WEF. Il nie par exemple que les humains soient responsables du changement climatique.

Mais l’économiste ultralibéral a déclaré avoir reçu plus de 60 demandes de rencontres en face à face à Davos.

“Je ne peux pas physiquement répondre à une telle demande”, a déclaré Milei.

Mais il a prévu une réunion avec la chef du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva.

L’Argentine doit 44 milliards de dollars au FMI, qui a salué la décision de Milei d’éliminer le contrôle des prix sur certains produits introduit par le gouvernement précédent.

L’objectif de sa réunion est de “continuer à exprimer très clairement notre conviction de changer de cap”.

Georgieva a déclaré mardi lors d’un événement organisé par Bloomberg à Davos que le gouvernement argentin faisait des progrès en agissant de manière “très agressive” pour remédier aux “lacunes” du pays.

Milei s’est rendu en Suisse avec quatre membres de son gouvernement, dont des ministres des Affaires étrangères et de l’Economie, ainsi que sa sœur et proche confidente, Karina, qui est secrétaire générale de la présidence.

À l’aéroport, il a pris des selfies avec un groupe de personnes brandissant des drapeaux argentins qui ont applaudi son arrivée, selon des vidéos qu’il a retweetées sur X (anciennement Twitter).

En tant que candidat étranger au look de rock star vieillissante, Milei a surfé sur une vague de colère au cours de décennies de déclin économique pour remporter les élections de décembre.

Sous le slogan “il n’y a pas d’argent”, Milei s’est engagé à réduire drastiquement les dépenses en Argentine, où l’inflation a dépassé 200 pour cent l’année dernière.

Depuis, il a dévalué le peso de plus de 50 pour cent, réduit les subventions publiques aux carburants et aux transports et réduit de moitié le nombre de ministères.

Alejandro Frankel, professeur de politique internationale à l’Université nationale San Martin en Argentine, a déclaré que Milei chercherait à « gagner la confiance de l’establishment économique international » à Davos.

“Ce n’est pas un personnage qui inspire confiance”, a déclaré Frankel à l’AFP. “Il essaie de se montrer comme quelqu’un de confiance et de présenter son programme économique comme étant favorable aux investissements mondiaux.”

