Le président américain McCarthy évincé lors d’un vote dramatique

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a été démis de ses fonctions mardi lors d’un affrontement extraordinaire, une première dans l’histoire des États-Unis, forcé par un contingent de conservateurs d’extrême droite et qui a plongé la Chambre et ses dirigeants républicains dans le chaos.

La ligne politique approche pour McCarthy, qui a répété à plusieurs reprises qu’il n’abandonnerait jamais, mais qui n’a désormais presque plus d’options. Ni les Républicains de droite qui ont organisé son éviction, ni les Démocrates qui se sont accumulés ne semblent ouverts à la négociation.

McCarthy a déclaré aux législateurs mardi soir qu’il ne se présenterait plus à la présidence, mettant ainsi le marteau en jeu. Les prochaines étapes sont très incertaines car il n’y a pas de successeur évident pour diriger la majorité républicaine de la Chambre.

Le principal rival de McCarthy, le représentant Matt Gaetz de Floride, a orchestré le rare vote sur l’obscure « motion d’annulation » et s’est rapidement lancé dans un appel nominal dramatique dans l’après-midi.

Alors que McCarthy bénéficiait du soutien de la plupart des républicains dans sa faible majorité, huit détracteurs républicains – bon nombre des mêmes résistants de l’extrême droite qui ont tenté de l’empêcher de devenir président en janvier – l’ont essentiellement forcé à démissionner.

Le calme est tombé lorsque le président de séance a donné la clôture du vote, 216 contre 210, affirmant que le poste de président « est par la présente déclaré vacant ».

Quelques instants plus tard, un allié de premier plan de McCarthy, le représentant Patrick McHenry, RN.C., a pris le marteau et, selon les règles de la Chambre, a été nommé président pro tempore, pour siéger au bureau jusqu’à ce qu’un nouveau président soit choisi.

La Chambre s’est ensuite rapidement retirée alors que les législateurs se préparaient à se réunir en privé et à discuter de la voie à suivre.

Ce fut un moment stupéfiant pour McCarthy, une punition alimentée par des griefs croissants mais déclenchée par sa décision du week-end de travailler avec les démocrates pour maintenir le gouvernement fédéral ouvert plutôt que de risquer une fermeture.

Mais à bien des égards, l’éviction de McCarthy a été déclenchée lorsque, lors d’un accord avec des résistants de l’extrême droite au début de l’année, il a accepté une série de demandes – y compris un changement de règles qui permettait à n’importe quel législateur de déposer une plainte. motion pour quitter.

Alors que la Chambre se taisait, Gaetz, l’un des principaux alliés de Donald Trump, s’est levé pour proposer sa motion.

Les dirigeants ont tenté de faire marche arrière, mais le vote a été de 218 voix contre 208, avec 11 républicains opposés au dépôt de la motion, signe de problèmes à venir.

La Chambre a ensuite ouvert un débat inédit dans les temps modernes, et les républicains ont débattu publiquement entre eux pendant plus d’une heure.

« C’est un triste jour », a déclaré le représentant républicain Tom Cole de l’Oklahoma alors que le débat commençait, exhortant ses collègues à ne pas plonger la majorité républicaine de la Chambre « dans le chaos ».

Mais Gaetz a rétorqué pendant le débat : « Le chaos, c’est le président McCarthy ».

Alors que le débat enflammé s’éternisait, de nombreuses plaintes contre l’orateur tournaient autour de sa véracité et de sa capacité à tenir les promesses qu’il avait faites.

Presque seul, Gaetz a mené son côté du débat, critiquant l’accord sur la dette conclu par McCarthy avec le président Joe Biden et le vote visant à empêcher une fermeture du gouvernement, auquel les conservateurs se sont opposés en exigeant des réductions de dépenses plus importantes.

Mais une longue lignée de partisans de McCarthy l’a défendu, notamment le représentant Jim Jordan, républicain de l’Ohio, leader du Freedom Caucus conservateur, qui a déclaré: « Je pense qu’il a tenu parole ». Le représentant Garret Graves, R-La., a agité son téléphone portable, affirmant qu’il était « dégoûtant » que des collègues d’extrême droite collectent des fonds en déplacement dans des messages texte sollicitant des dons.

McCarthy, de Californie, a insisté sur le fait qu’il ne conclurait pas d’accord avec les démocrates pour rester au pouvoir – même s’il n’aurait pas pu compter sur leur aide même s’il l’avait demandé.

Le leader démocrate Hakeem Jeffries a déclaré dans une lettre à ses collègues qu’il souhaitait travailler avec les républicains, mais qu’il n’était pas disposé à fournir les voix nécessaires pour sauver McCarthy.

« Il est désormais de la responsabilité des membres du GOP de mettre fin à la guerre civile républicaine à la Chambre », a déclaré Jeffries, annonçant que les dirigeants démocrates voteraient pour la motion visant à évincer le président.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que Biden « espère que la Chambre élira rapidement un président ». Une fois que cela se produira, a-t-elle déclaré, « il a hâte de travailler avec eux ».

Au Capitole, républicains et démocrates se sont réunis en privé avant le vote historique de l’après-midi.

À huis clos, McCarthy a déclaré à ses collègues républicains : allons-y.

McCarthy a invoqué le président républicain Joseph Cannon, qui, il y a plus de 100 ans, a affronté ses détracteurs de front en les bluffant et en organisant lui-même le vote sur son éviction. Cannon a survécu à cette tentative de retrait, ce qui était la première fois que la Chambre votait en faveur de la destitution de son président. Une menace plus récente, en 2015, n’a pas fait l’objet d’un vote.

Gaetz était présent, mais il ne s’est pas adressé à la salle.

De l’autre côté du Capitole, les démocrates se sont alignés pour une longue discussion et se sont unis autour d’un point commun : on ne peut pas faire confiance à McCarthy, ont déclaré plusieurs législateurs présents dans la salle.

« Je pense qu’il est prudent de dire qu’il n’y a pas beaucoup de bonne volonté dans cette salle pour Kevin McCarthy », a déclaré le représentant Richard Neal, D-Mass.

« En fin de compte, le pays a besoin d’un orateur sur lequel on peut compter », a déclaré le représentant Adam Schiff, démocrate de Californie. « Nous ne lui faisons pas confiance. Leurs membres ne lui font pas confiance. Et il faut un certain degré de confiance pour être l’orateur. »

La suppression du président plonge les républicains de la Chambre dans le chaos. En règle générale, les principaux dirigeants seraient les prochains en lice pour le poste, mais le chef de la majorité Steve Scalise lutte contre le cancer et le whip de la majorité Tom Emmer, comme tout candidat potentiel, pourrait avoir du mal à obtenir le vote.

Il a fallu à McCarthy lui-même 15 tours en janvier, répartis sur plusieurs jours de vote, avant d’obtenir le soutien de ses collègues pour obtenir le marteau, et on ne sait pas maintenant s’il réessayera – ou s’il arrêtera.

Trump, l’ancien président qui est le favori républicain dans la course pour défier Biden en 2024, s’est plaint du chaos. « Pourquoi les Républicains se battent-ils toujours entre eux », a-t-il demandé sur les réseaux sociaux.

Interrogé sur l’éviction de McCarthy alors qu’il quittait le tribunal de New York, où il est jugé pour fraude commerciale, Trump n’a pas répondu.

Une alliée clé de McCarthy, la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., qui est également proche de Trump, s’est adressée aux médias sociaux pour exhorter à soutenir « notre orateur ».

Les Républicains ont quitté la salle hébétés, totalement incertains quant aux prochaines étapes. « Honnêtement, je ne sais pas », a déclaré la représentante Debbie Lesko, R-Ariz. « C’est un désastre total. »

Beaucoup s’étaient alignés pour embrasser McCarthy, certains pour lui serrer la main.

Les démocrates, qui se sont hérissés du leadership de McCarthy – les cajolant une minute, renonçant aux accords la suivante – ont déclaré qu’ils se retenaient simplement, attendant que les républicains trouvent comment diriger la Chambre.

Le représentant Don Bacon, R-Neb., chef d’un groupe centriste, a déclaré que la seule option était de laisser les huit partisans de la ligne dure derrière et d’essayer de travailler de l’autre côté de l’allée. « Nous allons rester avec Kevin », a-t-il déclaré. « Il nous a dit plus tôt qu’il n’abandonnerait jamais. »

Mais alors que les Républicains de la Chambre se préparaient pour une autre réunion privée tard au Capitole, il n’était pas du tout clair si McCarthy serait celui qui serait capable ou désireux d’essayer de les diriger ensuite.

