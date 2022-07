Le président américain Joe Biden vient d’être testé positif au Covid-19 – encore une fois

Le président Biden a été testé positif au Covid-19 le 21 juillet et “présentait des symptômes très légers”, a indiqué la Maison Blanche.

Quelques jours plus tard, Biden a été testé négatif mais a de nouveau été testé positif le 30 juillet avec un cas de rebond.

Les experts disent que le statut entièrement vacciné et deux fois renforcé de Biden est de bon augure pour ses chances d’éviter une maladie grave.

Le président Joe Biden testé à nouveau positif au Covid-19 Samedi. Il avait déjà été testé négatif plusieurs fois plus tôt dans la semaine.

sur son première infection le 21 juillet, des experts médicaux de l’époque ont déclaré à Insider que les chances du président de développer une maladie grave étaient faibles. La Maison Blanche a déclaré que Biden « éprouvait des symptômes très légers » et avait déjà commencé à prendre Paxlovid, un médicament antiviral utilisé pour combattre Covid-19. Dans un notele médecin du président a déclaré qu’il avait le nez qui coule, une toux sèche et de la fatigue.

Le médecin de Biden avait dit ses taux d’oxygène étaient normaux et qu’il avait pris du Tylenol pendant la nuit. Il a également noté que le président avait développé une toux « lâche » et une voix plus grave.

Biden a été testé négatif au Covid-19 les 26 et 27 juillet, lorsqu’il a annoncé qu’il partait “retour à l’Ovale” après isolement. Mais quelques jours plus tard, samedi, Biden a de nouveau été testé positif, tweeter: “Je n’ai aucun symptôme mais je vais m’isoler pour la sécurité de tous ceux qui m’entourent.”

“Je suis toujours au travail et je reprendrai bientôt la route”, a-t-il ajouté.

Biden, qui a 79 ans et souffre de conditions préexistantes bénignes, se situe dans une tranche d’âge avec des taux de mortalité élevés, mais sa santé et ses vaccinations offrent une protection considérablement améliorée. Les experts ont qualifié les risques que l’état de santé du commandant en chef se détériore d'”incroyablement bas”, une situation susceptible de nécessiter l’invocation du 25e amendement et transférer le contrôle des forces nucléaires américaines au vice-président pendant qu’il subirait traitement au Walter Reed National Military Medical Center, comme cela est arrivé à son prédécesseur alors non vacciné.

Biden devra arrêter de prendre deux de ses médicaments habituels, l’un qui abaisse le cholestérol et l’autre qui est un anticoagulant pour une maladie cardiaque appelée fibrillation auriculaire, tant qu’il sera sous Paxlovid.

“C’est une chose très standard et courante que nous faisons lorsque nous donnons du Paxlovid aux gens”, a déclaré jeudi le coordinateur de Covid-19 de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha, lors d’un point de presse. “Ils sont tous les deux arrêtés pendant les cinq jours pendant lesquels il est sous Paxlovid, puis ils sont redémarrés. Et c’est un entraînement tout à fait correct et assez normal.”

Le médecin de Biden, Kevin O’Connor, a noté la semaine dernière que Biden avait déjà reçu quatre injections de Covid-19. Compte tenu de son statut vaccinal, O’Connor était optimiste quant aux chances de Biden de se rétablir rapidement.

“Le président est entièrement vacciné et a reçu deux rappels, donc je prévois qu’il réagira favorablement, comme le font la plupart des patients protégés au maximum”, a écrit O’Connor.

Les 4e injections sont essentielles pour les personnes âgées

La Organisation mondiale de la santé et les États-Unis Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent tous deux que les personnes âgées devraient recevoir un (quatrième) coup de pouce supplémentaire, pour mieux les protéger contre une maladie grave avec Covid-19.

Selon un mois de juin étude des personnes âgées d’Israëlavoir le deuxième coup de pouce offre aux aînés une bien plus grande protection contre les mauvais résultats des coronavirus.

“Par rapport aux personnes qui ont reçu 3 doses”, indique l’étude, “ceux qui ont reçu une quatrième dose ont eu un taux de maladie grave 3,5 fois plus faible au cours d’un suivi de 6 semaines”.

Des données récentes solides sur des dizaines de milliers de spectacles suédoisde même, qu’une quatrième dose peut aider à se prémunir contre la mort de Covid, même “chez les patients les plus âgés et les plus fragiles”, et “après l’émergence de la variante Omicron”.

“Si vous avez plus de 50 ans et si vous n’avez pas reçu de vaccin en 2022, vous devez en obtenir un. Vous devez en obtenir un maintenant”, a déclaré Jha jeudi.

Biden est “une personne saine et vigoureuse avec 4 coups”

Le Dr Michael Klompas, un expert en maladies infectieuses à la Harvard Medical School, a déclaré à Insider que Biden était également généralement en bonne santé, ce qui augure bien pour ses chances d’avoir un cas bénin. Biden bilan santé 2021 présenté par O’Connor n’a révélé aucun problème de santé grave ou comorbidité.

“Il est vieux, oui, mais il semble autrement être assez vigoureux, je n’ai rien entendu dire qu’il a des maladies comorbides, comme une mauvaise maladie cardiaque, ou une maladie pulmonaire, ou une maladie du foie, ou un cancer, ou des conditions immunodéprimées, ” dit Klompas. “Je dirais que sur la base de cela, d’être simplement vieux, sinon une personne en bonne santé et vigoureuse avec 4 injections, son risque d’un mauvais résultat est incroyablement faible.”

Le Dr Seth Cohen, directeur médical de la prévention des infections au centre médical de l’Université de Washington, a fait écho à Klompas et aux données de rappel. Ni Cohen ni Klompas n’ont personnellement évalué Biden ou n’ont été consultés sur ses soins par le personnel de la Maison Blanche.

Cohen a déclaré que le statut vaccinal de Biden diminue ses risques de maladie grave.

“Nous avons également des données très, très solides pour montrer à quel point il est crucial d’être pleinement renforcé en termes de prévention des conséquences graves d’Omicron”, a déclaré Cohen. “J’espère que cela donne à beaucoup de gens une certaine tranquillité d’esprit.”