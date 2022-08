Le président américain Joe Biden signe une loi CHIPS de 280 milliards de dollars dans le but de stimuler les États-Unis sur la Chine

WASHINGTON –

Le président américain Joe Biden a signé mardi un projet de loi bipartite de 280 milliards de dollars pour stimuler la fabrication nationale de haute technologie, dans le cadre des efforts de son administration pour stimuler la compétitivité des États-Unis sur la Chine.

Flanqué de dizaines de législateurs, de responsables syndicaux, de politiciens locaux et de chefs d’entreprise, Biden a célébré la législation, un élément central de son programme économique qui incitera les investissements dans l’industrie américaine des semi-conducteurs dans le but de réduire la dépendance des États-Unis à l’égard des chaînes d’approvisionnement à l’étranger. des biens de pointe.

“L’avenir de l’industrie des puces va être fabriqué en Amérique”, a déclaré Biden lors d’une cérémonie étouffante au Rose Garden mardi, faisant référence aux petits appareils qui alimentent tout, des smartphones aux ordinateurs en passant par les automobiles. La législation prévoit 52 milliards de dollars spécifiquement pour renforcer le secteur américain des puces informatiques.

Le projet de loi est en préparation depuis plus d’un an, mais a finalement été approuvé par les deux chambres du Congrès à la fin du mois dernier avec des marges bipartites importantes. Le Sénat l’a adopté 64-33, avec 17 sénateurs du GOP le soutenant, tandis que la Chambre a rapidement emboîté le pas avec un vote de 243-187 qui comprenait 24 républicains de la Chambre en faveur, même si les chefs de parti ont commencé à exhorter leurs rangs à voter contre après l’avancée des démocrates. un projet de loi radical distinct axé sur le climat et les soins de santé.

La Maison Blanche a cherché mardi à commencer à vendre les impacts immédiats de la mesure sur les semi-conducteurs, notant que Micron, l’un des principaux fabricants de puces américains, annoncera un plan de 40 milliards de dollars pour stimuler la production nationale de puces de mémoire, tandis que Qualcomm et GlobalFoundries dévoileront une expansion de 4,2 milliards de dollars. d’une usine de copeaux du nord de l’État de New York.

L’administration a également décrit à plusieurs reprises cette législation comme un élément essentiel pour contrer l’influence d’une Chine montante et garantir que les États-Unis peuvent conserver un avantage concurrentiel par rapport à Pékin, en particulier dans la fabrication de semi-conducteurs. Les responsables de l’administration ont organisé plusieurs réunions d’information pour les législateurs afin d’esquisser les implications de ce projet de loi sur la sécurité nationale, et Biden a noté lors de ses remarques mardi que le gouvernement chinois avait fait pression sur les entreprises américaines contre la législation.

“Le CHIPS and Science Act va inspirer une toute nouvelle génération d’Américains à répondre à cette question : et ensuite ?” Biden a déclaré mardi lors de la cérémonie de signature. “Dans des décennies, les gens se souviendront de cette semaine et de tout ce que nous avons passé et de tout ce que nous avons avancé, que nous avons rencontré à ce moment d’inflexion de l’histoire.”

La cérémonie de mardi est l’un des nombreux événements publics que Biden a programmés depuis qu’il s’est remis de COVID-19, y compris une visite dans le Kentucky ravagé par les inondations lundi et un autre événement de signature mercredi pour une législation aidant les anciens combattants qui ont souffert de brûlures toxiques. Mais Biden semblait avoir affaire à certains symptômes résiduels, toussant fortement plusieurs fois au cours de ses remarques et s’excusant à un moment donné de l’avoir fait.