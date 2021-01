Le président américain Joe Biden a signé des décrets visant à apporter une aide économique rapide à une économie décimée par la pandémie.

Les mesures sont des palliatifs alors que le Congrès considère le plan de relance de Biden de 1,9 billion de dollars (1,56 billion d’euros).

Les ordonnances visent à accroître l’aide alimentaire, à faciliter la demande de prestations gouvernementales et à protéger les chômeurs.

«Nous avons les outils pour surmonter cela», a expliqué le président Biden. «Nous avons les outils pour maîtriser ce virus et remettre notre économie sur les rails. Nous avons les outils pour aider les gens, alors utilisons les outils, tous. Utilisez-les maintenant.

Le président américain nouvellement inauguré a poursuivi en disant que la pandémie de coronavirus était à blâmer et qu’elle pourrait s’aggraver avant de s’améliorer.

« Et la crise ne fait que s’aggraver. Elle ne s’améliore pas, elle s’aggrave. Hier, nous avons appris que 900 000 Américains de plus ont déposé une demande de chômage, 900 000. Ils ont rejoint des millions d’Américains qui, sans leur faute, ont perdu la dignité et le respect qui accompagnent un travail et un chèque de paie. «

La plupart des économistes pensent que les États-Unis peuvent rebondir avec force une fois que les gens sont vaccinés contre le coronavirus, mais la situation est toujours désastreuse car la maladie a fermé des entreprises et des écoles. Près de 10 millions d’emplois ont été perdus depuis février dernier et près de 30 millions de ménages n’ont pas accès à la nourriture en toute sécurité.

Vendredi, la commission des finances du Sénat a approuvé la nomination par Biden de Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor.

Si elle est approuvée lors d’un vote final, elle sera la première femme à occuper le poste clé du gouvernement.

Les républicains ne sont pas d’accord avec certains aspects de sa politique, mais les membres du comité ont déclaré qu’il était important de mettre en place une équipe économique dès que possible.