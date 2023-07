Le président américain Joe Biden rencontrera le roi Charles et Rishi Sunak lors de sa visite au Royaume-Uni la semaine prochaine

JOE Biden rencontrera le roi et le Premier ministre Rishi Sunak lors de sa visite au Royaume-Uni la semaine prochaine.

Le président américain se rendra en Grande-Bretagne avant de se rendre en Lituanie et en Finlande lors d’un voyage à l’étranger du 9 au 13 juillet, a annoncé la Maison Blanche.

Le roi Charles, à gauche, salue le président des États-Unis Joe Biden en novembre 2021 Crédit : AP

Biden commencera son voyage suivant Dimanche à Londres, rencontre avec le roi Charles.

Le président n’a pas assisté au couronnement de Charles en mai, envoyant la première dame Jill Biden pour représenter les États-Unis.

En juin, Biden a accueilli le Premier ministre britannique Rishi Sunak à la Maison Blanche, où les deux dirigeants se sont engagés à poursuivre leur coopération pour défendre l’Ukraine.

L’objectif principal de la visite de cinq jours de Bidens sera le sommet annuel de l’OTAN, qui se tiendra cette année à Vilnius, en Lituanie.

Des arrêts sont également prévus à Helsinki, en Finlande, pour commémorer l’entrée des pays nordiques dans l’alliance militaire des 31 nations en avril.

Cela vient après que Biden ait bloqué la semaine dernière la candidature de la Grande-Bretagne à la tête de l’OTAN.

Le Sun comprend que la Maison Blanche a rejeté les plans visant à faire du secrétaire à la Défense Ben Wallace l’OTAN suivant Secrétaire général.

Le titulaire actuel Jens Stoltenberg – un ancien Premier ministre norvégien – devrait prolonger pour une neuvième année record malgré les protestations internes.

Le Premier ministre Rishi Sunak avait fait pression sur Biden, 80 ans, pour soutenir la candidature britannique lors de sa visite à la Maison Blanche il y a deux semaines.

Le président de l’époque avait déclaré que la Grande-Bretagne avait un candidat « très qualifié » pour le poste diplomatique clé.

Wallace, un ancien Armée officier, était parmi les favoris pour succéder à Stoltenberg après avoir rallié le soutien mondial à l’Ukraine et mené la charge des dons d’armes, des chars Challenger 2 aux missiles NLAW lancés à l’épaule.

Pologne et les États de l’est de l’OTAN comptaient parmi ses plus grands soutiens.

Mais Biden a préféré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et la dirigeante danoise Mette Frederiksen, ont déclaré des sources au Sun.

L’ancien ministre de la Défense, Mark François, a déclaré au Sun: « Comme l’Amérique est censée être notre allié le plus fort, leur décision de ne pas soutenir Ben Wallace est extrêmement décevant.

« Il semble que la « relation spéciale » ne soit en fait pas si spéciale après tout. »