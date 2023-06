Le président américain Joe Biden qualifie son homologue chinois Xi Jinping de dictateur au lendemain de la rencontre de Blinken

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le président américain Joe Biden a qualifié Xi Jinping de dictateur lors d’une collecte de fonds politique en Californie mardi soir, un commentaire qui n’a pas plu à Pékin.

Les responsables chinois ont vivement réagi aux remarques en disant que les remarques de M. Biden étaient « extrêmement absurdes et irresponsables ».

La critique du président américain à l’encontre de M. Xi est intervenue un jour après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu à Pékin pour stabiliser les relations bilatérales, qui, selon la Chine, étaient à leur point le plus bas depuis l’établissement des liens officiels.

M. Biden a également déclaré que M. Xi était très gêné lorsqu’un ballon espion chinois présumé a été dévié de sa trajectoire au-dessus de l’espace aérien américain au début de cette année, faisant la remarque à propos du dirigeant chinois lorsque M. Blinken a déclaré lundi que le « chapitre » devrait être fermé.

On ne sait cependant pas pourquoi M. Biden a fait ce commentaire sur son homologue chinois.

« La raison pour laquelle Xi Jinping a été très contrarié lorsque j’ai abattu ce ballon avec deux wagons remplis d’équipement d’espionnage, c’est qu’il ne savait pas qu’il était là », a déclaré M. Biden.

« C’est un grand embarras pour les dictateurs. Quand ils ne savaient pas ce qui s’était passé. Ce n’était pas censé aller là où c’était. Il a été dévié », a ajouté M. Biden.

M. Biden a également déclaré que la Chine « a de réelles difficultés économiques ».

Plus tôt, M. Blinken et M. Xi se sont mis d’accord lors de leur rencontre pour stabiliser l’intense rivalité entre Washington et Pékin afin qu’elle ne dégénère pas en conflit, mais n’ont produit aucune percée lors de la rare visite du secrétaire d’État en Chine.

M. Biden a cependant salué le travail de M. Blinken pour tenter de réparer les relations entre les deux pays, ajoutant que cela prendrait du temps. M. Biden a déclaré à la collecte de fonds que l’envoyé américain pour le climat John Kerry pourrait se rendre en Chine « très bientôt ».

M. Biden a déclaré qu’il pensait que les relations entre les deux pays étaient sur la bonne voie et il a indiqué que des progrès avaient été réalisés lors du voyage de M. Blinken – la première visite de ce type du secrétaire d’État américain au cours des cinq dernières années.

« Nous n’allons pas avoir de succès sur tous les problèmes entre nous un jour donné, mais dans toute une variété de domaines, selon les conditions que nous avons fixées pour ce voyage, nous avons fait des progrès et nous avançons », a déclaré M. Blinken. a déclaré lundi à Pékin.

Un jour plus tard, M. Biden a déclaré que M. Xi avait été préoccupé par le soi-disant groupe de sécurité stratégique Quad, qui comprend le Japon, l’Australie, l’Inde et les États-Unis. Le président américain a déclaré avoir précédemment déclaré à son homologue chinois que les États-Unis n’essayaient pas d’encercler la Chine avec le Quad.

« Il m’a appelé et m’a dit de ne pas faire ça parce que cela le mettait dans une impasse », a déclaré M. Biden. « Nous essayons simplement de nous assurer que les règles internationales des voies aériennes et maritimes restent ouvertes. »

Plus tard cette semaine, M. Biden rencontrera le Premier ministre indien Narendra Modi et la Chine devrait être un sujet de discussion entre les deux dirigeants.

