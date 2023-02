Le président américain Joe Biden prononce un discours sur l’état de l’Union

Le président américain Joe Biden utilisera son discours sur l’état de l’union mardi soir pour appeler les républicains à travailler avec lui pour “terminer le travail” de reconstruction de l’économie et d’unification de la nation alors qu’il cherche à surmonter le pessimisme dans le pays et à surmonter les divisions politiques dans Washington.

Le discours annuel intervient alors que les États-Unis s’efforcent de donner un sens aux courants croisés confus au pays et à l’étranger – y compris l’incertitude économique, une guerre épuisante en Ukraine et des tensions croissantes avec la Chine – et évaluent l’aptitude de Biden à une probable réélection. Le président offre une évaluation rassurante de l’état de la nation plutôt que de déployer des propositions politiques flashy.

“L’histoire de l’Amérique est une histoire de progrès et de résilience”, dira Biden, selon des extraits publiés par la Maison Blanche.

Il met en évidence la création d’emplois record sous son mandat alors que le pays est sorti de la pandémie de COVID-19, et il déclare que deux ans après l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, la démocratie du pays est “inflexible et ininterrompue”.

Les républicains contrôlant désormais la Chambre, Biden pointe les domaines de progrès bipartisan au cours de ses deux premières années au pouvoir, notamment sur les infrastructures vitales des États et la fabrication de haute technologie.

