Le président américain Joe Biden ordonne une enquête sur un OVNI piloté par des “extraterrestres” en 1945

Pendant des années, les extraterrestres ou les extraterrestres ont fait partie du travail de fiction à travers les cultures et de nombreux romans, films et séries ont dépeint leur interprétation de la vie au-delà de la planète. Certains décrivent les extraterrestres comme amicaux, tandis que d’autres les montrent hostiles. Cependant, nous n’avons toujours pas été en mesure d’établir s’il existe une vie au-delà de la terre. Cependant, il existe des récits à la première personne d’observations d’OVNIS et même d’observations de créatures qui doivent encore être révélées. Et les États-Unis pourraient bientôt commencer à creuser ces faits.

Le Parlement américain a adopté cette semaine sa loi annuelle sur la politique de défense, signée par le président Joe Biden, et une partie du budget a été allouée à la recherche de vie extraterrestre. Il a également été dit que tous les incidents d’observations d’OVNIS depuis 1945 seront examinés.

Selon l’astronome Jacques Vallée, cette décision aidera à l’enquête sur l’OVNI écrasé à San Antonio, au Texas, qui a fait la une des journaux en 1945 mais qui aurait été balayé sous la table par le gouvernement américain. Il a également écrit un livre à ce sujet basé sur les déclarations de trois témoins clés de l’incident – un pilote de bombardier B-52, le fils d’un éleveur sur les terres duquel l’atterrissage a eu lieu et son ami.

Le pilote, à l’époque, a déclaré qu’il avait reçu l’ordre d’atterrir sur l’aérodrome voisin d’Alamogordo. On a dit aux contrôleurs de garder un œil sur une tour de communication, mais le signal a brusquement disparu. Il pouvait distinguer un objet massif qui était directement devant lui à distance, puis il y a eu une explosion.

Selon l’ancien US Marine Reme Baca, ils ont senti le sol trembler et ont entendu une énorme explosion. Ils ont finalement remarqué que de la fumée montait. Jose Padilla, 86 ans, a affirmé qu’il y avait des créatures étranges qui se déplaçaient à l’intérieur.

Ils se déplaçaient rapidement comme s’ils étaient capables de traverser des portails instantanément. Jose affirme qu’il a ensuite regardé à travers des jumelles pendant que l’armée déplaçait plus tard la structure de 25 x 14 pieds sur un camion et l’a recouverte d’une bâche.

Les théoriciens ont accusé les États-Unis d’avoir caché des informations concernant l’incident pendant des années, mais l’incident pourrait enfin trouver une solution maintenant.

