Le président américain Joe Biden est testé positif au COVID, présentant des «symptômes très légers» | Nouvelles américaines

Le président américain Joe Biden a été testé positif au COVID.

Son attaché de presse a annoncé la nouvelle, ajoutant que le président “éprouve des symptômes très légers”.

La Première Dame Jill Biden a également été testée positive pour le virus.

L’attachée de presse Karine Jean-Pierre a déclaré que M. Biden, 79 ans, avait été testé positif ce matin, ajoutant qu’il était entièrement vacciné et deux fois boosté.

Elle a dit qu’il a commencé à prendre un traitement antiviral, Paxlovid et qu’il s’isolera à la Maison Blanche tout en continuant à exercer ses fonctions “pleinement”.

La Maison Blanche a ajouté que M. Biden a été en contact avec des membres du personnel par téléphone ce matin et participera à ses réunions prévues par téléphone et Zoom et reprendra le travail en personne lorsqu’il sera testé négatif.

La déclaration a poursuivi: “Le dernier test précédent du président pour COVID était mardi, quand il a eu un résultat de test négatif.”

La Maison Blanche a déclaré qu’elle fournirait entre-temps une mise à jour quotidienne sur la santé du président.

Plus tôt cette année en avril, la vice-présidente Kamala Harris testée positive pour le virus et isolée jusqu’à ce qu’elle soit testée négative.