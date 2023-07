Le président américain Joe Biden est arrivé au Royaume-Uni pour rencontrer le roi Charles et le Premier ministre Rishi Sunak

JOE Biden a atterri au Royaume-Uni pour rencontrer le roi Charles et le Premier ministre Rishi Sunak cette semaine.

Le président américain a atterri à Londres Stansted ce soir avec des discussions à Downing Street prévues lundi matin.

6 Le président américain Joe Biden a atterri à l’aéroport de Londres Stansted avant des entretiens avec Rishi Sunak et le roi Charles cette semaine Crédit : Reuters

6 La Maison Blanche a révélé que M. Biden et le Premier ministre « compareraient leurs notes » sur la contre-offensive ukrainienne Crédit : AP

Il a été accueilli sur la piste, après avoir débarqué d’Air Force One, par Jennifer Tolhurst, Lord-Lieutenant d’Essex, et Jane Hartley, ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni.

Les pourparlers avec le Premier ministre interviennent après la décision controversée de M. Biden d’envoyer des bombes à fragmentation controversées en Ukraine pour aider à la riposte contre la Russie.

Les munitions ont été interdites dans plus de 100 pays car des « bombes » non explosées peuvent rester au sol et exploser des années plus tard sur des civils.

Auparavant, la Maison Blanche avait retardé leur envoi à Kiev par crainte de nuire à des innocents.

Mais, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, dit maintenant qu’ils sont « nécessaires » en raison de l’utilisation de l’arme par la Russie.

M. Sunak a répondu en disant que la Grande-Bretagne « décourageait » leur utilisation, mais le numéro 10 n’a pas confirmé si la question serait discutée.

Mais, la Maison Blanche a révélé que la paire « comparera ses notes » sur la contre-offensive ukrainienne.

Un responsable américain a également déclaré qu’il est probable que M. Biden partagera son point de vue sur le processus de paix en Irlande du Nord.

Ce sera la cinquième fois en cinq mois que les dirigeants se réunissent pour discuter des défis.

Un autre « élément critique » de leurs pourparlers, selon l’envoyé du président pour le climat, John Kerry, sera l’environnement.

Après des entretiens avec le Premier ministre, M. Biden se rendra au château de Windsor où il recevra un salut royal et l’hymne national américain sera interprété par les Welsh Guards.

Cela sera suivi d’un thé et d’une conversation avec le roi Charles.

Dans un communiqué, Buckingham Palace a déclaré: « Le roi rencontrera le président des États-Unis d’Amérique au château de Windsor le lundi 10 juillet. »

Le duo se joindra aux membres d’un forum de mobilisation des financements climatiques.

Au cours de ces discussions, des dirigeants philanthropiques se réuniront pour suggérer le soutien qu’ils peuvent offrir aux pays les plus pauvres.

Mais l’objectif principal de la visite de cinq jours de M. Biden sera le sommet annuel de l’OTAN, qui se tiendra cette année à Vilnius, la capitale lituanienne.

Mardi, lui et M. Sunak seront présents et rejoindront d’autres dirigeants pour se concentrer sur l’Ukraine et sa candidature à l’adhésion.

Bien qu’il ait été convenu que le pays ne peut pas adhérer tant que la guerre se poursuit, M. Biden a qualifié la candidature de Kiev de « prématurée ».

Cependant, la Grande-Bretagne a montré son soutien à une approche accélérée pour le pays déchiré par la guerre.

Le président américain sera également potentiellement interrogé sur son choix d’envoyer des armes à sous-munitions à Kiev alors que les deux tiers de l’alliance de défense ont signé la Convention sur les armes à sous-munitions.

Celle-ci interdit l’utilisation, le stockage ou le transfert des munitions en raison du danger qu’elles peuvent représenter pour des civils innocents.

6 Le président américain Joe Biden est accueilli par Jane Hartley, ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni, alors qu’il débarque d’Air Force One Crédit : AFP

6 Le président Joe Biden est accueilli par Jennifer Tolhurst, Lord-Lieutenant d’Essex, à gauche, et Jane Hartley, ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni, à droite Crédit : AP

6 L’objectif principal de la visite de cinq jours de M. Biden sera le sommet annuel de l’OTAN Crédit : Reuters