Le président américain Joe Biden donne des conseils de rencontre à une jeune fille

Une nouvelle vidéo est apparue montrant le président américain Joe Biden donnant des conseils de “sortir ensemble” à une jeune fille, suscitant l’indignation sur Internet. Dans la vidéo, on peut voir qu’un petit groupe d’individus posait pour des photos avec le président Biden, que l’on voit poser sa main sur l’épaule de la jeune femme et lui conseiller d’attendre ses 30 ans avant de sortir avec des hommes sérieux. Le président Biden a été entendu mentionner qu’il avait donné le même conseil à ses filles et petites-filles.

“Le président Joe Biden attrape une jeune fille par l’épaule et lui dit” pas de gars sérieux jusqu’à vos 30 ans “alors qu’elle regarde en arrière, semblant mal à l’aise, les services secrets semblent essayer de m’empêcher de le filmer après que Biden a parlé au Irvine Valley Community College, », a déclaré le tweet accompagnant la vidéo.

On entend le président Biden dire à la jeune fille dans la vidéo virale sur les réseaux sociaux : “Maintenant, une chose très importante que j’ai dite à mes enfants et petites-filles.” Biden a continué à dire: “Pas de gars sérieux avant d’avoir 30 ans.”

Le président Joe Biden attrape une jeune fille par l’épaule et lui dit «pas de gars sérieux jusqu’à vos 30 ans» alors qu’elle regarde en arrière, semblant mal à l’aise, les services secrets semblent essayer de m’empêcher de le filmer après que Biden a parlé @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI — Kalen D’Almeida (@fromkalen) 15 octobre 2022

Les conseils de rencontres non sollicités du président Biden dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Kalen D’Almeida ont suscité des points de vue divergents. Il a fait les commentaires controversés lors d’une rencontre lors d’un événement organisé par le Irvine Valley Community College. La jeune fille a été prise au dépourvu par les conseils de Biden et a dit qu’elle y réfléchirait avant de rire.

Plus de 16 000 personnes ont retweeté la vidéo, qui a reçu plus de 5,5 millions de vues sur Twitter. Plusieurs utilisateurs ont déclaré que Biden avait rendu la fille “mal à l’aise”, et plusieurs ont estimé que les images étaient exagérées. L’un des utilisateurs a écrit : « Le regard sur son visage en dit long », tandis qu’un autre a dit : « Est-ce votre fille ? Non? Alors quel droit avez-vous de la juger ou de lui assigner des sentiments ? Elle est évidemment fan si elle voulait une photo. N’en faites pas quelque chose que ce n’est pas.

Le regard sur son visage en dit long 👀 – Lilas violets (@ Arnie45404001) 15 octobre 2022

Est-elle votre fille? Non? Alors quel droit avez-vous de la juger ou de lui assigner des sentiments ? Elle est évidemment fan si elle voulait une photo. N’en fais pas quelque chose que ce n’est pas – Doyen (@ h2deano8) 15 octobre 2022

Auparavant, le président Biden avait fait sensation en révélant sa connaissance d’une femme de 18 ans sa cadette. Le président américain a brusquement interrompu son discours à la National Education Association après avoir reconnu une femme dans le public. « Tu dois me dire bonjour. Nous revenons de loin. Elle avait 12 ans, j’en avais 30. Mais quoi qu’il en soit, cette femme m’a aidé à faire énormément de choses », a-t-il fait remarquer.

