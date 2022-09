Le président américain Joe Biden arrive à Londres avec sa femme Jill pour les funérailles de Queen

Le président américain Joe Biden est arrivé ce soir à Londres avec son épouse Jill pour les funérailles de la reine.

Biden a atterri dans Air Force One à Stansted peu après 22 heures et a été emmené à la résidence de l’ambassadeur américain à Londres dans sa Cadillac blindée surnommée “The Beast”.

Le président américain Joe Biden et la première dame Jill quittent Air Force One Crédit : Reuters

Biden et Jill ont atterri à l’aéroport de Londres Stansted juste avant 22 heures Crédit : AP

Biden et Jill quittent Stansted dans leur cortège après avoir atterri au Royaume-Uni Crédit : PA

Le couple a été accueilli par une petite fête alors qu’ils descendaient du jet, y compris Jane Hartley, ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni, et Jennifer Tolhurst, le Lord Lieutenant d’Essex.

Biden devrait rendre hommage à la reine Elizabeth lors d’une visite à Westminster Hall où elle repose en état.

Il devrait également rencontrer le nouveau roi Charles III dimanche avant les funérailles nationales de lundi.

Le président et la première dame Jill Biden font partie d’une poignée de chefs d’État autorisés à se rendre à l’abbaye de Westminster dans leur propre moyen de transport.

Ils seront transportés dans une Cadillac blindée de 1,2 million de livres sterling surnommée “The Beast” en raison de sa protection de qualité militaire.

Alors que les préparatifs de l’arrivée de Biden à Stansted commençaient ce soir, des témoins ont signalé des observations de sa vaste équipe de sécurité.

Un local a tweeté: “Soit Joe Biden arrive à Stansted, soit une suite de Men In Black est en cours de tournage.”

Pendant ce temps, une réunion en face à face prévue entre Biden et la Première ministre Liz Truss pour demain a été annulée.

Au lieu de cela, ils tiendront une “réunion bilatérale complète” à l’Assemblée générale des Nations Unies mercredi, a déclaré Downing Street.

D’autres dirigeants mondiaux devraient arriver à Londres ce week-end et devraient rendre hommage à la reine avant les funérailles de lundi.

Environ 500 dirigeants mondiaux et autres dignitaires sont attendus.

Les invitations au plus grand événement international de Grande-Bretagne depuis des décennies ont été envoyées presque partout, à l’exception de la Russie, de la Biélorussie et du Myanmar.

Parmi les premiers dirigeants du G7 à arriver au Royaume-Uni figurent la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et le nouveau Premier ministre australien Anthony Albanese.

Vendredi, Mme Ardern a visité le mensonge de la reine à Westminster Hall.

Des membres de la famille royale de toute l’Europe devraient également assister aux funérailles.

Le roi Felipe d’Espagne et son épouse, la reine Letizia, seront rejoints par le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique.

Le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède sont également susceptibles d’être membres de la congrégation, tout comme le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et son épouse la reine Maxima – dont le style a été comparé à Kate.

Et l’empereur du Japon Naruhito est également attendu – son premier voyage à l’étranger depuis son accession au trône en mai 2019.

Toute la famille royale devrait être présente pour le dernier adieu historique de la reine.

Les enfants de Sa Majesté, Charles, Anne, Edward et Andrew seront tous là, ainsi que leurs enfants.

Cette liste comprend les princes William et Harry et leurs cousins ​​Peter et Zara Phillips, Béatrice et Eugénie et Louise et James.

Mais on ne sait pas combien d’arrière-petits-enfants de la reine – dont le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis – seront là compte tenu de la durée et de la nature de l’événement.