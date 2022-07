Le président américain Joe Biden apporte de l’aide aux Palestiniens, mais ne propose pas de nouveau plan de paix

Le président américain Joe Biden a promis un ensemble de 100 millions de dollars de soutien financier et technique aux hôpitaux palestiniens.

Biden est susceptible de réitérer son soutien à une solution à deux États entre Israël et la Palestine.

La tournée de Biden au Moyen-Orient le verra ensuite se rendre en Arabie saoudite.

Le président américain Joe Biden a promis vendredi 100 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les hôpitaux palestiniens de Jérusalem-Est, mais n’a fait aucune nouvelle proposition pour relancer le dialogue politique au point mort entre les dirigeants palestiniens et israéliens.

Biden devrait réaffirmer son soutien à une solution à deux États au conflit qui dure depuis des décennies lorsqu’il rencontrera le président palestinien Mahmoud Abbas, mais il n’y a aucune attente de percée politique majeure.

Alors qu’il terminait la première étape d’un voyage au Moyen-Orient avant de partir pour l’Arabie saoudite, Biden s’est rendu dans un hôpital de Jérusalem-Est et a promis une aide financière et technique pluriannuelle de 100 millions de dollars.

Mais les responsables ont déclaré qu’il n’apporterait aucune nouvelle proposition à Abbas, qui a été amèrement déçu par ce qu’il considère comme l’échec des États-Unis à respecter leurs engagements sur des questions telles que la réouverture de son consulat à Jérusalem.

Même avant sa visite, les dirigeants palestiniens ont accusé l’administration de Biden de donner la priorité à l’intégration d’Israël dans un accord de sécurité régionale avec les pays arabes au-dessus de leurs préoccupations, y compris l’autodétermination et la poursuite de la construction de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée.

Les responsables de l’administration Biden ont rejeté les accusations palestiniennes d’inaction, soulignant un renversement des coupes budgétaires et du gel diplomatique imposés par Trump.

Avec peu de perspectives de progrès politique, l’accent devrait être mis sur les nouvelles mesures de financement et d’assistance technique que Biden doit annoncer.

En plus de l’argent pour les hôpitaux de Jérusalem-Est, il annoncera des mesures pour mettre à niveau les réseaux de télécommunications en Cisjordanie et à Gaza aux normes 4G haut débit d’ici la fin de 2023 et d’autres mesures pour faciliter les déplacements entre la Cisjordanie et la Jordanie voisine.

En outre, un financement distinct de 201 millions de dollars sera fourni par l’intermédiaire de l’agence de secours des Nations Unies UNRWA pour aider les réfugiés palestiniens.

Une solution à deux États avec un État palestinien indépendant assis à côté de l’État d’Israël existant a longtemps été la solution préférée de la communauté internationale. Mais cela est apparu comme une perspective de plus en plus lointaine, avec un durcissement des attitudes et un soutien décroissant des deux côtés.

Jeudi, Biden et le Premier ministre israélien Yair Lapid ont exprimé leur soutien au modèle à deux États. Mais avec Israël se dirigeant vers des élections en novembre et peu de soutien pour arrêter l’expansion des colonies israéliennes sur les terres de Cisjordanie que les Palestiniens veulent pour un futur État, les perspectives immédiates d’un accord semblent lointaines.